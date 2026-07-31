Illa agafa Singapur com a model i obre vies als negocis al Vietnam
El president aplana el camí de l’exportació i la inversió en el seu viatge al sud-est asiàtic
Júlia Regué
Després d’agafar set vols en sis dies, visitar quatre ciutats de dos països diferents i acudir a un total de 24 reunions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va posar fi al seu tercer viatge oficial a l’Àsia i va tornar ahir a Catalunya. Durant quatre jornades al Vietnam i dues a Singapur, ha obert noves vies de cooperació econòmica per rellançar les exportacions i captar noves inversions, especialment en matèria de tecnologia, innovació i logística, aprofitant els acords de lliure comerç que ha firmat la Unió Europea.Després de prendre set vols en sis dies, visitar quatre ciutats de dos països diferents i acudir a un total de 24 reunions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat fi al seu tercer viatge oficial a Àsia i ha tornat aquest dijous a Catalunya. Durant quatre jornades al Vietnam i dos a Singapur, ha obert noves vies de cooperació econòmica per rellançar les exportacions i captar noves inversions, especialment en matèria de tecnologia, innovació i logística, aprofitant els acords de lliure comerç que ha firmat la Unió Europea.
El president va ser rebut pel primer ministre de Singapur, Lawrence Wong; pel vice primer ministre del Vietnam i membre del Politburó del Partit Comunista, Pham Gia Tuc; per l’ambaixador de la UE a Singapur, Artis Bertulis, i pels vicepresidents del Comitè Popular de Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, i del de Da Nang, Nguyen Thi Ahn Thi. La que ha sigut la primera visita d’un president de la Generalitat a la zona deixa dues conclusions per al Govern: Catalunya pot aprendre algunes lliçons de Singapur i hi ha mercat per a les empreses catalanes al Vietnam.El president ha sigut rebut pel primer ministre de Singapur, Lawrence Wong; pel vice primer ministre del Vietnam i membre del Politburó del Partit Comunista, Pham Gia Tuc; per l’ambaixador de la UE a Singapur, Artis Bērtulis, i pels vicepresidents del Comitè Popular de Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha; i del de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi Anh Thi Anh Thi. La que ha sigut la primera visita d’un president de la Generalitat a la zona deixa dues conclusions per al Govern: Catalunya pot aprendre algunes lliçons de Singapur i hi ha mercat per a les empreses catalanes al Vietnam.
Poder d’influència
La principal lliçó per a Illa és que Catalunya pot ser més ambiciosa quant a la influència que pot exercir en l’àmbit econòmic: "Singapur és un exemple de com un país petit en mida –té dos milions menys d’habitants que Catalunya– pot ser gran en ambició i influent al món", va afirmar. També va defensar la diversitat com "una font de riquesa" davant els discursos d’odi que promou l’extrema dreta, en un país on hi ha cinc religions que conviuen amb normalitat.La principal lliçó per a Illa és que Catalunya pot ser molt més ambiciosa quant a la influència que pot exercir en l’àmbit econòmic: "Singapur és un exemple de com un país petit en mida –té dos milions menys d’habitants que Catalunya–, pot ser gran en ambició i influent al món", ha afirmat. També ha llançat un missatge en favor del mestissatge al defensar la diversitat com "una font de riquesa" davant els discursos d’odi que promou l’extrema dreta, en un país on hi ha cinc religions rellevants que conviuen amb normalitat.
També va prendre nota de les polítiques per frenar l’especulació a Singapur, un Estat amb planificació pública del sòl i en el qual el 80% dels ciutadans viuen en edificis públics, però en règim de propietat. El model parteix del fet que "la primera llar és prioritària" i compta amb un impost addicional a la compra d’habitatge, que augmenta a partir de la segona propietat i és encara més alt per a estrangers.També ha pres nota de les polítiques per frenar l’especulació a Singapur, un Estat que compta amb una planificació pública del sòl i en el qual el 80% dels ciutadans viu en edificis públics, però en règim de propietat. El model parteix del fet que "la primera llar és prioritari" i compta amb un impost addicional a la compra de vivenda (ABSD), que augmenta a partir de la segona propietat i és encara més alt per als compradors estrangers.
Tot això és una primera aproximació, ja que Illa sols ha oficiat la firma de dos acords. El primer, entre Acció, l’agència pública de la Generalitat per a la competitivitat, i el Vietnam Innovation Center, un organisme públic del Ministeri de Finances que coordina l’ecosistema de la innovació, per fomentar la col·laboració entre grans empreses en innovació i facilitar que les start-ups catalanes tecnològiques accedeixin més àgilment al mercat vietnamita amb nous programes d’acceleració.
El segon, entre la Cambra de Comerç de Barcelona i la Vietnam Chamber of Commerce and Industry, per reforçar vincles econòmics, connectar el teixit empresarial dels dos territoris i promoure el comerç bilateral i les inversions facilitant la internacionalització de les empreses.Però tot això és només una primera aproximació, ja que Illa només ha oficiat la firma de dos acords. El primer, entre Acció –l’agència pública de la Generalitat per a la competitivitat i el creixement empresarial– i el Vietnam Innovation Center –un organisme públic del Ministeri de Finances que coordina i impulsa l’ecosistema de la innovació– per fomentar la col·laboració entre grans empreses en matèria d’innovació i facilitar que les empreses emergents catalanes centrades en la tecnologia puguin endinsar-se de forma més àgil en el mercat vietnamita a través de nous programes d’acceleració. El segon, entre la Cambra de Comerç de Barcelona i la Vietnam Chamber of Commerce and Industry –l’organització que representa el conjunt del teixit empresarial del país– perquè reforcin els vincles econòmics, connectin el teixit empresarial dels dos territoris i promoguin el comerç bilateral i les inversions, facilitant els processos d’internacionalització de les empreses.
"Aquests viatges són per sembrar, no per collir, i hem sembrat bé i collirem els fruits en els pròxims dies. Es tracta d’obrir-nos al món", va resumir Illa ahir, a manera de balanç del viatge, durant una conferència organitzada per la Singapore Business Federation a la ciutat estat de Singapur. nIlla es mostra satisfet amb la visita i ja ha encarregat al conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que també l’ha acompanyat durant aquest viatge, que concreti les col·laboracions en forma d’acords perquè puguin materialitzar-se i permetin avançar cap a una nova relació pròspera entre Catalunya i el sud-est asiàtic.
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