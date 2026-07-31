Compareixença del president
Catalunya licitarà 1.400 milions en obres aquest 2026, un 17% més que l’any anterior
Illa reivindica que el seu Govern ha posat Catalunya «en marxa» amb les infraestructures i serveis «que el país necessita»
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Quim Bertomeu
Pluja de milions abans de vacances. El president, Salvador Illa, ha comparegut aquest divendres des del Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític i ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que Catalunya licitarà aquest 2026 1.429 milions en obres, un 29% que l’any anterior. És una inversió que es gestionarà des d’Infraestructures.cat, l’empresa pública que depèn del Govern.
Segons el que ha explicat el president, cal dividir aquests 1.429 milions en tres paquets: 416 milions que ja s’han licitat des de començament d’any; 502,7 milions s’han licitat aquest mateix divendres, i la Generalitat assumeix el compromís de licitar 510,1 durant el que queda del 2026. El Govern defensa que aquesta inversió és la més important en últim lustre: és un 89% més del que es va invertir el 2022.
Dels tres paquets d’inversions, el protagonista és el que s’ha licitat avui mateix, el de 502,7 milions. El gruix d’aquests diners, 447, serà per a la variant de les Preses i d’Olot. 11 quilòmetres que han de millorar la mobilitat de la zona sense afectar gaire el paisatge, ja que un 40% del traçat serà per túnels. És una obra que té set enllaços i per a la qual es preveu un termini d’execució de quatre anys i mig.
Aquest paquet d’inversions també inclou 13,5 milions per a la millora de la seguretat viària a la carretera C-37 entre Manlleu i Torelló; 25 milions per a l’estudi informatiu per millorar la connectivitat viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar i 10 milions per a la variant de Serós. La resta són per a la millora de la senyalització a Cunit (0,3 milions); la reforma del camí de Serradell, a Ponts (1,3); la millora de l’eficiència energètica del túnel de Montant de Tost (1,6) i, finalment, la rehabilitació del Centre d’Atenció Primària Sant Ildefons (4) a Cornellà de Llobregat.
Catalunya «en marxa»
Illa ha defensat que aquesta licitació d’obra pública demostra que Catalunya «està en marxa» i posa en funcionament «totes les infraestructures i serveis que el país necessita». «Som un govern valent a qui no li tremola el pols», ha reivindicat. Per fer realitat aquestes obres ha sigut decisiva l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers que s’aproven en tres anys. Illa ha admès que la negociació dels comptes va ser molt «intensa», ja que fins i tot va haver de retirar la llei en un primer moment per falta de suports, però ha considerat que el desenllaç ha sigut «molt positiu».
Respecte al tercer paquet d’inversions, el de 510,1 milions que es licitarà en el que queda d’any, el destacat és que no està destinat només a infraestructures de mobilitat, que s’emporten 135 milions del total més 68 més per a l’L9 de metro de Barcelona. També hi ha una part dels diners que són per a equipaments de salut (88,5 milions); equipaments de justícia (84,7); obres hidràuliques (38 milions); escoles (35); seguretat viària (35), i emergències (4,8).
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