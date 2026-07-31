El jutge se centra en les 27 empreses del presumpte testaferro de Zapatero
Les societats tenen ingressos milionaris sense gairebé facturació / La UDEF eleva a 2,7 milions el que va cobrar l’expresident con a consultor
Cristina Gallardo
El jutge José Luis Calama continua aprofundint en la causa per suposat tràfic d’influències i blanqueig de capitals en la qual manté imputat l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i l’últim ofici entregat per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia sembla que confirma les sospites sobre pagaments presumptament injustificats des de l’univers empresarial del seu amic i presumpte testaferro, Julio Martínez Martínez, camuflats com a treballs d’assessoria. Es comptabilitzen fins a 27 societats a nom d’aquest empresari, moltes de caràcter instrumental, per reflectir ingressos milionaris sense gairebé facturació o activitat.El jutge José Luis Calama continua aprofundint en la causa per suposat tràfic d’influències i blanqueig de capitals en el qual manté imputat l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i l’últim ofici entregat per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia sembla confirmar les sospites sobre pagaments presumptament injustificats des de l’univers empresarial del seu amic i presumpte testaferro Julio Martínez Martínez, camuflats com treballs d’assessoria. Es comptabilitzen fins a 27 societats a nom d’aquest empresari, moltes de caràcter instrumental, per reflectir ingressos milionaris sense gairebé facturació o activitat.
L’últim ofici revela que la quantitat que va cobrar l’expresident per la seva suposada tasca d’assessoria a nivell internacional supera els 2,7 milions d’euros. Els investigadors posen també el focus en la desviació de 447.000 euros des de l’empresa de les seves filles, Alba i Laura, Whathefav, als seus comptes personals.L’últim ofici, en espera del que resulti de l’ampliació de les indagacions autoritzada sobre desenes de comptes bancaris que afecten tant aquestes empreses com dipòsits en comú de Rodríguez Zapatero amb la seva dona Sonsoles Espinosa; i també aquells en els quals compartia titularitat amb les seves filles Alba i Laura, revela altres dades noves. El cobrat per l’expresident socialista per la seva suposada tasca d’assessoria a nivell internacional supera els 2,7 milions d’euros; mentre que els investigadors posen també el focus en la desviació de 447.000 euros des de l’empresa d’aquestes, whathefav, als seus comptes personals.
Així, l’entramat de 27 societats de l’amo d’Análisis Relevante presenta, segons el jutge, indicis de control unitari com a domicilis coincidents, objectes socials amplis i modificacions societàries simultànies. "Malgrat això, el 2020 i 2021 no consten comptes personals a Espanya al seu nom, i això suggereix ús de mitjans de pagament estrangers, efectiu o comptes de les seves societats", afegeix el jutge en la seva resolució, a la qual va tenir accés EL PERIÓDICO.Així, l’entramat de 27 societats de l’amo d’Anàlisi Rellevant presenta, segons el jutge, indicis de control unitari tals com domicilis coincidents, objectes socials amplis i modificacions societàries simultànies. "Malgrat això, el 2020 i el 2021 no consten comptes personals a Espanya al seu nom, cosa que suggereix ús de mitjans de pagament estrangers, efectiu o comptes de les seves societats", afegeix el jutge en la seva resolució, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
El jutge fa seves les investigacions de la UDEF per destacar que des del 2022 Julito Martínez figura com a titular de comptes a Bankinter i CaixaBank, "amb unes entrades de fons amb un origen que no s’ha pogut determinar plenament". L’anàlisi de moviments bancaris revela "fluxos interns intensos sense justificació econòmica, amb conceptes genèrics, operacions de compensació i absència de correlació amb activitats declarades, de manera que se’n dificulta la traçabilitat".Sobre aquesta dada, el jutge fa seves les investigacions de la UDEF per destacar que des del 2022 ‘Julito’ Martínez figura com a titular de comptes a Bankinter i CaixaBank, "amb entrades de fons l’origen dels quals no ha pogut determinar-se plenament". L’anàlisi de moviments bancaris revela "fluxos interns intensos i mancats de justificació econòmica, amb conceptes genèrics, operacions de compensació i absència de correlació amb activitats declarades, dificultant la traçabilitat".
Entre les societats de l’entramat, ASP Rentas SL registra gairebé dos milions d’euros en entrades i sortides entre el 2020 i el 2025, davant ingressos declarats de 89.540 euros, i "s’identifica com a via instrumental per canalitzar fons de contractes d’assessoria ficticis, com el subscrit entre Análisis Relevante i Thabeh Business Iberian".Entre altres dades, entre les societats de l’entramat, ASP Rentas SL registra gairebé dos milions d’euros en entrades i sortides entre 2020 i 2025, davant ingressos declarats de 89.540 euros, i "s’identifica com a via instrumental per canalitzar fons de contractes d’assessoria ficticis, com el subscrit entre Anàlisi Rellevant i Thabeh Business Iberian".
Estructura jerarquitzada
Una altra de les seves societats, Zenitram Partners, presenta moviments superiors a 1,8 milions, vendes immobiliàries de 600.000 euros i vehicles de luxe, a més d’indicis de facturació falsa, acreditats per un correu on s’afirma que "era una factura falsa".
El jutge confirma que "el conjunt d’indicis revela una estructura jerarquitzada, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a beneficiari principal, Julio Martínez Martínez com a gestor i canalitzador, i un entramat societari dissenyat per ocultar origen i destinació de fons, justificar pagaments mitjançant contractes d’assessoria ficticis i diluir traçabilitat mitjançant moviments interns".D’aquesta manera, conclou el jutge, "el conjunt d’indicis revela una estructura jerarquitzada, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a beneficiari principal, Julio Martínez Martínez com a gestor i canalitzador, i un entramat societari dissenyat per ocultar origen i destinació de fons, justificar pagaments mitjançant contractes d’assessoria ficticis i diluir traçabilitat mitjançant moviments interns mancats de lògica econòmica".
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