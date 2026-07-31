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Madrid i Rabat apunten a la sentència del Suprem com a detonant

Exteriors desvincula l’assalt de la visita de Sánchez a Algèria fa tres setmanes

Immigrants marroquins celebren l’entrada a Ceuta, ahir. | REDUAN DRIS / EFE

Immigrants marroquins celebren l’entrada a Ceuta, ahir. | REDUAN DRIS / EFE

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M. S.

Madrid

Tant el Ministeri d’Exteriors d’Espanya com fonts diplomàtiques del Marroc consideren que l’origen de l’entrada de milers d’immigrants nedant per la frontera de Ceuta ahir, en la pitjor crisi migratòria des del 2021, té el seu origen en la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels immigrants que així creuin. "Aquesta crisi té el seu origen en una interpretació de la decisió del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions de persones que accedeixen nedant, que ha sigut instrumentalitzada per les màfies i les organitzacions criminals per aprofitar-se de la situació d’extrema vulnerabilitat de les persones migrants", asseguren fonts del Ministeri d’Exteriors.

Fonts diplomàtiques marroquines van utilitzar gairebé el mateix llenguatge. "Aquests moviments obeeixen, més aviat, a l’explotació per part de les xarxes criminals dedicades al tràfic d’éssers humans i al tràfic il·lícit de migrants de la percepció generada després de la recent sentència del Tribunal Suprem espanyol relativa als procediments de devolució de les persones interceptades al mar".

Espanya també rebutja que s’hagi produït un efecte crida després de la regularització d’immigrants decretada pel Govern.

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El Govern nega així mateix que hi hagi relació entre l’assalt i la visita de Sánchez a Algèria –adversària del Marroc–, el 20 de juliol passat, per reunir-se amb el seu president, Abdelmadjid Tebboune. "La relació amb el Marroc és excel·lent i en res es veu afectada per les bones relacions amb Algèria. La coordinació migratòria i en altres temes és molt intensa", responen fonts d’Exteriors. El Marroc insisteix que la relació amb Espanya no pateix cap problema i que manté el "ferm compromís" en la qüestió migratòria.

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