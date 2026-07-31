Equador de la legislatura
El Parlament aprova 13 lleis des del gener, la meitat de les aprovades en aquesta legislatura, i manté 75 iniciatives en tramitació
Illa encara la segunda parte del mandato con la educación y la financiación como grandes retos
El Periódico
No només el president Salvador Illa ha fet balanç aquest divendres del seu mandat. Arribat l’equador de la legislatura, que va començar l’estiu del 2024, també el Parlament ha fet recompte de l’activitat duta a terme fins ara. A dia d’avui, la Cambra catalana ha aprovat 26 lleis, de les quals la meitat, 13, han vist la llum entre el gener i el juliol d’aquest any. Entre les lleis aprovades en aquest període hi ha els Pressupostos de la Generalitat per al 2026, els primers comptes de la legislatura i també els primers que superen tot el debat parlamentari des del 2023.
A més dels pressupostos i la llei d’acompanyament, destaquen lleis com la modificació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i el recàrrec municipal de l’impost, així com la norma per a l’erradicació de l’amiant, la de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal o la modificació de la llei ferroviària sobre el règim sancionador per actes vandàlics en infraestructures ferroviàries.
L’última llei aprovada, en el darrer ple del juliol, ha estat la de modificació del Codi Civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones, fruit d’una iniciativa del Govern.
En aquest període de sessions, del gener al juliol, el ple també ha convalidat set decrets llei del Govern, amb la qual cosa ja són 32 els validats en aquesta legislatura. A més, entre el gener i el juliol la Cambra ha acordat traslladar dues iniciatives legislatives al Congreso de los Diputados. Durant aquests mesos, el ple ha celebrat 14 sessions plenàries, amb un total de 230 hores de treball. Des de l’inici de la legislatura s’han celebrat 51 plens, que sumen 698 hores, segons informa la Cambra catalana en un comunicat.
El curs polític acaba aquest divendres, però es reprendrà al setembre amb molts deures sobre la taula. De les 75 iniciatives legislatives que actualment estan en curs, n’hi ha: 14 projectes de llei del Govern, 44 proposicions de llei dels grups parlamentaris, 12 iniciatives legislatives populars (ILP) i cinc propostes per presentar proposicions de llei al Congreso de los Diputados.
El debat de política general, el primer ple actualment a l’agenda, està previst per als dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre, coincidint amb l’inici dels actes del Mil·lenari.
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