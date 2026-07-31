Polònia investiga l’impacte d’un possible míssil rus
Les autoritats poloneses van informar ahir que un objecte no identificat que va violar el seu espai aeri va deixar un cràter d’uns 10 metres de diàmetre a l’impactar en territori de Polònia, després d’una nit en què Ucraïna va patir un intens atac rus, amb uns 70 míssils i 280 drons. L’objecte es va estavellar a la localitat polonesa de Tarnawa-Kolonia, a prop de Lublin (est), informa Europa Press. A Ucraïna, l’ofensiva russa es va estendre sobre diverses zones del país, entre les quals la província de Dnipropetrovsk, on es troba Kriví Rih, ciutat natal del president, Vladímir Zelenski, i va causar almenys 13 morts.
El Comandament Operatiu de les Forces Armades poloneses (DORSZ) va emetre un comunicat en el qual va informar que "a les 3.40 hores (1.40 GMT), es va detectar a l’espai aeri polonès un objecte no identificat que es movia en direcció oest", per la qual cosa, "per al seu reconeixement i intercepció, es va dirigir un caça F-16 de servei a la zona", però "l’objecte va desaparèixer de les indicacions dels sistemes radiolocalitzadors". També es va enviar un helicòpter Mi-24 a la zona de l’última ubicació coneguda de l’objecte. Segons el Ministre d’Exteriors ucraïnès, Andrí Sibiga, l’objectiu que va violar l’espai aeri polonès era un míssil de creuer Kh-101 disparat per Rússia.
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