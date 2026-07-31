El PP i Vox en culpen Sánchez i reclamen "recuperar el control"
Feijóo i Abascal esquiven el gir del president amb referència a Rabat i la seva posició sobre el Sàhara en el diagnòstic de la situació
Mariano Alonso Freire
"Recuperar el control de seguida". Amb aquestes cinc paraules va concloure Alberto Núñez Feijóo el vídeo en què ahir es va pronunciar sobre la crisi a Ceuta, davant l’arribada massiva de milers d’immigrants procedents del Marroc. En cap moment es va referir al règim de Mohamed VI, excepte per reclamar a Pedro Sánchez que activés una via diplomàtica de solució amb "el Marroc i la Unió Europea". Tampoc Santiago Abascal –en un llenguatge molt més cru i acusant el president de provocar una "invasió" pel procés de regularització migratòria aprovat per l’Executiu– va esmentar la dictadura marroquina en la intervenció que va fer sobre la crisi, en la qual no va dubtar a responsabilitzar Sánchez de qualsevol incident violent que pugui produir-se en el futur.
Tant el president del PP com el de Vox, que en moltíssimes ocasions han carregat de valent contra el líder del PSOE pel gir que ha tingut en les relacions amb Rabat i en la posició espanyola sobre el Sàhara Occidental, admetent la sobirania marroquina sobre l’excolònia espanyola, van esquivar la qüestió. Tot plegat després de la recent visita de Sánchez a Algèria, en la qual va acordar amb les autoritats algerianes la celebració aquesta tardor de la VIII Reunió d’Alt Nivell (RAN) entre aquests dos països.
En definitiva, com evidencia el fet que Vox hagi demanat les compareixences al Congrés dels ministres de l’Interior i de Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles, i també la de la directora del Departament de Seguretat Nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado (però no la del titular d’Exteriors, José Manuel Albares), les formacions de la dreta i l’extrema dreta circumscriuen la crisi a una qüestió de seguretat o de política migratòria, més que no pas a una de política exterior.
La impressió es ratifica consultant fonts del PP, que remarquen aquesta perspectiva de seguretat de la crisi, que recorda la del 2021, després de l’acollida en un hospital espanyol del líder del Front Polisario, Brahim Gali, i que va precedir el mateix gir de Sánchez amb referència a Rabat. "Ha sigut una irresponsabilitat, una negligència, i ara l’emergència és molt més gran. Per això Feijóo ha exigit, a més del defensat fins ara, activar l’article 23 de la llei de seguretat nacional, desplegar l’Exèrcit i reforçar les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per dissuadir", assenyalen.
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