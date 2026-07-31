Crisi migratòria
Sánchez denuncia la «violació de la integritat territorial» d’Espanya i assegura que molts migrants ja estan tornant al Marroc
El PP i Vox coincideixen a responsabilitzar Sánchez en exclusiva de la crisi a Ceuta i reclamen «recuperar el control»
El Govern mobilitza l’Exèrcit a la frontera de Ceuta amb el Marroc davant l’arribada de milers de joves
Entrada massiva d’immigrants a Ceuta i Melilla, última hora en directe | Milers de joves arriben a la tanca del Marroc
Miguel Ángel Rodríguez
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha qualificat l’arribada de prop de 49.000 migrants a Ceuta d’una «violació de la integritat territorial d’Espanya» i d’una de les fronteres d’Espanya, cosa que ha atribuït a les «màfies que trafiquen amb éssers humans» que han apel·lat a la sentència del Tribunal Suprem que prohibia les devolucions en calent per a aquelles persones que entressin a territori espanyol per mar. No obstant, el cap de l’Executiu ha assegurat que al llarg del matí ja estan tornant centenars de persones al Marroc i que s’agilitarà els expedients per poder repatriar la resta.
A més, després de visitar part de la ciutat autònoma juntament amb el president, Juan Jesús Vivas, Sánchez ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població de Ceuta, assegurant que es garantirà la seguretat de tots els ciutadans com si visquessin «dins de l’M-30» madrilenya perquè «no hi ha perifèria i centre» en aquest tipus de qüestions. «El Govern utilitzarà tots els ressorts de l’Estat per garantir la seguretat dels ciutadans ceutins. Per descomptat, també la convivència», ha asseverat.
Recerca de solucions
Prop de 24 hores després que comencessin a arribar desenes de milers de persones a la vall entre Espanya i Marroc, amb l’Exèrcit desplegat a la ciutat autònoma i la frontera tancada, Sánchez ha assegurat que el que ha passat ha sigut un «atac» davant el qual el Govern mostra el seu «retret i condemna en el nivell més enèrgic possible». No obstant, ha evitat atribuir aquesta situació al Govern del Marroc, amb qui ha dit que la interlocució és «constant, fluida i raonable», a diferència del que va passar el 2021.
Al seu lloc, el cap de l’Executiu ha dirigit els seus retrets a les màfies i a la seva «lectura interessada» de la sentència del TS que estableix que les anomenades devolucions en calent es produeixi després que una persona hagi saltat un element físic, com una tanca. En aquest sentit, ha anunciat que es desplegaran boies pel mar per «crear una barrera de contenció i física perquè des del punt de vista administratiu» permeti complir la llei i procedir a l’expulsió dels migrants.
Sobre aquells que ja són dins de Ceuta, Sánchez ha assenyalat que milers han tornat al Marroc al llarg del matí per la seva pròpia voluntat i que aquest flux invers continua. Davant d’aquells que no han pres aquesta decisió, el president del Govern ha assegurat que estan agilitant «tot el que té a veure amb els expedients i la repratiació dels migrants», per a la qual cosa s’ha reunit la comissió d’Asil. En aquest punt, també ha parlat de la necessària «col·laboració amb el país veí» per procedir a la devolució de totes aquestes persones.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa