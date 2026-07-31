Solidaritatdes d’Andalusia
La Creu Roja envia material, ambulàncies i sanitaris, mentre el Govern andalús descarta per ara activar cap dispositiu autonòmic davant la crisi migratòria.
Patricia Godino
L’episodi de pressió migratòria que viu Ceuta no obliga la Junta d’Andalusia a activar cap dispositiu propi. La crisi, però, ja ha provocat la mobilització de recursos andalusos de les organitzacions socials i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i podria arribar a les places estatals d’acollida situades a la comunitat. Andalusia és frontera sud i mira de cara al Marroc. És pura geografia. De moment, Espanya i el Marroc han acordat la devolució de la gent que han entrat irregularment en territori espanyol, però aquest procés, que confirmen fonts oficials, no és immediat. Pedro Sánchez va avui a Ceuta per agafar directament les regnes de la crisi.
El que s’ha viscut en les últimes hores a la ciutat autònoma no és un escenari inèdit, però sí extraordinari. La imatge és la de dos milers de persones amuntegades en sòl espanyol després d’haver travessat la tanca entre Castillejos (Marroc) i Ceuta, una desena de morts i una administració ceutina que admet que està desbordada per donar resposta a una situació amb una dimensió que remet a la crisi del 2021, quan van arribar més de deu mil persones. Aquella crisi va coincidir amb l’atenció hospitalària a Espanya al líder del Front Polisario i va ser interpretada com una represàlia del Marroc, tot i que Rabat no ho va reconèixer mai oficialment.
Ahir, el president ceutí, Juan Jesús Vivas, va exigir al Govern espanyol una resposta "contundent" i planteja establir un comandament únic davant la crisi. Andalusia, com a frontera sud d’Europa, no viu aliena a aquest episodi encara que no tingui competències directes en matèria migratòria. L’Executiu andalús va expressar la solidaritat amb Ceuta, però va recordar que la gestió dels fluxos migratoris i dels sol·licitants de protecció internacional correspon a l’Estat.
Sobre la possibilitat de prestar ajuda social a Ceuta a l’empara del protocol de col·laboració firmat entre els dos territoris l’any 2019, fonts de la Junta d’Andalusia assenyalen que "aquí és l’Estat qui ha d’actuar".
La portaveu del Govern andalús, Carolina España, va mostrar ahir la "preocupació" de la Junta i va defensar la necessitat de solucionar el "problema en origen". "Caldrà canviar la llei, caldrà anar a l’origen del tema", va afirmar España, que va recordar que Andalusia sempre ha sigut "solidària" i va instar a comprovar "què passa els pròxims dies".
Tècnics d’emergència
Mentrestant, la resposta humanitària sí que s’ha començat a mobilitzar. Creu Roja Andalusia ha reforçat el dispositiu d’emergència a Ceuta amb l’enviament de personal i material per recolzar els equips que treballen sobre el terreny. L’organització va desplaçar un primer tràiler amb tres mil unitats de roba, mantes i lots d’higiene. A més, preveu enviar-ne un altre avui, a part de dues ambulàncies amb personal sanitari per reforçar l’atenció, amb quatre tècnics d’emergència sanitària.
Sud Acull, una de les organitzacions humanitàries destacades, va dir en un comunicat que la situació ja no es pot interpretar com un increment d’arribades migratòries. "Els fets apunten a una crisi fronterera amb una clara dimensió política, que s’ha d’abordar des de les relacions diplomàtiques entre Espanya, el Marroc i la UE".
"Aquesta anàlisi no eximeix de responsabilitat les administracions espanyoles". Sud Acull recorda que Ceuta, Melilla, les Canàries, les Balears i les costes andaluses formen part de la frontera sud d’Europa i que els seus recursos d’acollida s’han de dimensionar per respondre amb garanties a situacions com l’actual.
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