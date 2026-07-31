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Tancada la frontera amb el Marroc a Melilla

Joves marroquins arriben a la frontera entre Fnideq (Marroc) i Ceuta, ahir. | REDUAN DRIS / EFE

Joves marroquins arriben a la frontera entre Fnideq (Marroc) i Ceuta, ahir. | REDUAN DRIS / EFE

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May Mariño

Madrid

La frontera de Beni Ensar, única operativa entre Espanya i Marroc a Melilla, des d’ahir a la nit està tancada, segons va informar la delegació del Govern a la ciutat autònoma, que va demanar a la ciutadania que no es desplacés al perímetre del pas entre els dos països per no dificultar el treball de les Forces i Cossos de Seguretat. Des del Govern es va explicar que els efectius mobilitzats a Ceuta estaran coordinats pel comandament d’operacions i donaran suport a la Guàrdia Civil, que té la custòdia del control fronterer. Als 60 efectius de l’Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS) destinats permanentment en vigilància fronterera es va sumar un pilot addicional (20 efectius) i en les pròximes hores s’incorporaran dos pilots més, amb 40 efectius.

Per la seva banda, la unitat de Seguretat Ciutadana de Ceuta es reforça amb 30 guàrdies civils procedents de diferents unitats d’Andalusia. El pla contemplava també l’enviament de dos grups de bussejadors (vuit efectius) del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) d’Andalusia. El Marroc va fer servir material antiavalots, gasos lacrimògens i canons d’aigua per dispersar la multitud entorn de la frontera amb Ceuta.

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