Tres morts en un nou atac a gran escala dels EUA contra l’Iran
Teheran respon amb salves de drons contra Jordània i Kuwait i un altre dron impacta en un petroler nord-americà a Egipte
Adrià Rocha Cutiller
Almenys tres persones van morir a l’illa iraniana de Qeshm, a l’entrada de l’estret d’Ormuz, després d’una nit d’atacs a gran escala dels Estats Units contra l’Iran, sis dies després que l’intercanvi diari d’atacs entre Washington i Teheran s’aturés davant la intenció de la Casa Blanca de donar una mica de marge a les negociacions.
No va fer efecte. En els dos últims dies, milícies aliades de l’Iran a l’Iraq van llançar diversos atacs amb drons contra refineries saudites i una base nord-americana a Jordània. Els EUA i l’Aràbia Saudita van respondre. Llavors dimecres Teheran va llançar cinc míssils cap a territori jordà.
Ahir a la matinada va ser el torn de Washington, que va bombardejar una tirallonga de posicions de la Guàrdia Revolucionària iraniana. "Els objectius dels nostres atacs han sigut centres de comandament militar, instal·lacions de drons i míssils, i llocs de defensa i vigilància marítimes. Hi ha més de 50.000 homes de servei desplegats al Pròxim Orient i estan alerta, concentrats, letals i a punt per a l’acció", va manifestar ahir al matí el Comando Central dels Estats Units.
La resposta iraniana no es va fer esperar. La República Islàmica va llançar diverses salves de míssils balístics contra Kuwait i Jordània –tots interceptats, segons els dos països– i un dron va aconseguir impactar contra un petroler nord-americà al port egipci de Damietta, al Mediterrani. L’atac no va ser reclamat per ningú.
En cas que es confirmi l’autoria iraniana o d’algun dels seus aliats regionals, com per exemple els houthis al Iemen, aquesta acció seria la primera en terreny egipci des de l’inici de la guerra. En les dues últimes setmanes els houthis han multiplicat les seves accions contra vaixells de càrrega i petroliers internacionals a l’estret de Bab el Màndeb, que separa el mar Roig de l’oceà Índic.
Poc va passar –en matèria diplomàtica– des que l’Iran i els EUA van firmar el seu preacord d’entesa a mitjans de juny: representants dels dos països amb prou feines es van reunir en dues ocasions per avançar amb les negociacions, però van quedar estancades davant les repetides tensions a Ormuz, a més de la continuada invasió israeliana al sud del Líban, que no acaba.
Pocs dies després de la firma, Washington i Teheran van tornar als bombardejos intermitents, tot i que sense arribar al punt de la guerra oberta. El president nord-americà, durant la cimera anual de l’OTAN, va arribar fins i tot a catalogar el lideratge iranià d’"escombraria i escòria sagnant" i va assegurar que per a ell l’alto el foc estava "mort".
"Una puta bona pallissa"
Els últims dies, no obstant, el multimilionari ha dit que l’intercanvi de missatges segueix i que està sent positiu. Això sí, sempre amb males paraules: dimecres a la tarda va arribar a dir en una entrevista a FoxNews: "Els iranians rebran una puta bona pallissa".
"Estem fent tot el possible per fer que les dues parts tornin a l’acord d’Islamabad. Demanem als països que respectin el que s’ha firmat i que reprenguin les converses", va afirmar ahir Tahir Andrabi, portaveu del Ministeri d’Exteriors pakistanès. El Pakistan, juntament amb Qatar, continua sent el principal mediador entre els EUA i l’Iran.
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