Catalunya licitarà 1.400 milions en obres públiques el 2026, un 17% més
Illa reivindica que el seu Govern ha posat el territori «en marxa» amb les infraestructures «que el país necessita» / Part de la inversió es destinarà a equipaments de salut, escoles i emergències
Quim Bertomeu
Pluja de milions abans de vacances. El president Salvador Illa va comparèixer ahir des del Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític i va anunciar que Catalunya, aquest 2026, licitarà 1.429 milions en obres públiques, un 17% més que l’any anterior. És una inversió que gestionarà Infraestructures.cat, l’empresa pública que depèn del Govern.Pluja de milions abans de vacances. El president, Salvador Illa, ha comparegut aquest divendres des del Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític i ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que Catalunya licitarà aquest 2026 1.429 milions en obres públiques, un 17% més que l’any anterior. És una inversió que es gestionarà des d’Infraestructures.cat, l’empresa pública que depèn del Govern.
Segons el que va explicar el president, cal dividir aquests 1.429 milions en tres paquets: 416 milions que es van anar licitant des de començament d’any, 502,7 milions es van licitar ahir i, finalment, 510,1 milions més que la Generalitat garanteix que licitaran abans que acabi el 2026. El Govern defensa que aquesta inversió és la més important en l’últim lustre: és un 89% més del que es va invertir el 2022.Segons el que ha explicat el president, s’han de dividir aquests 1.429 milions en tres paquets: 416 milions que ja s’han licitat des de començament d’any; 502,7 milions s’han licitat aquest mateix divendres; i, finalment, 510,1 milions més que la Generalitat garanteix que licitaran en el que queda del 2026. El Govern defensa que aquesta inversió és la més important en últim lustre: és un 89% més del que es va invertir el 2022.
Dels tres paquets d’inversions, el protagonista és el que es va licitar ahir, el de 502,7 milions. El gruix d’aquests diners, 447, serà per a la variant de les Preses i d’Olot. Són 11 quilòmetres que han de millorar la mobilitat de la zona sense afectar gaire el paisatge, ja que un 40% del traçat serà per túnels. És una obra que té set enllaços i per a la qual es preveu un termini d’execució de quatre anys i mig.Dels tres paquets d’inversions, el protagonista és el que s’ha licitat avui mateix, el de 502,7 milions. El gruix d’aquests diners, 447, serà per a la variant de les Preses i d’Olot. Són 11 quilòmetres que han de millorar la mobilitat de la zona sense afectar massa el paisatge, ja que un 40% del traçat serà per túnels. És una obra que té set enllaços i per a la qual es preveu un termini d’execució de quatre anys i mig.
Carreteres
Aquest paquet d’inversions inclou 13,5 milions per millorar la seguretat viària a la carretera C-37 entre Manlleu i Torelló; 25 milions per a l’estudi informatiu per millorar la connectivitat viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar –"És una obra molt reivindicada", va dir el president–, i 10 milions més per a la variant de Seròs. La resta són per a la millora de la senyalització a Cunit (0,3 milions), la reforma del camí de Serradell a Ponts (1,3), la millora de l’eficiència energètica del túnel de Montan de Tost (1,6) i la rehabilitació del Centre d’Atenció Primària Sant Ildefons (4) a Cornellà de Llobregat.Aquest paquet d’inversions també inclou 13,5 milions per a la millora de la seguretat viària a la carretera C-37 entre Manlleu i Torelló; 25 milions per a l’estudi informatiu per millorar la connectivitat viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar –"És una obra molt reivindicada", ha dit el president– i 10 milions per a la variant de Seròs. La resta són per a la millora de la senyalització a Cunit (0,3 milions); la reforma del camí de Serradell a Ponts (1,3); la millora de l’eficiència energètica del túnel de Montant de Tost (1,6) i, finalment, la rehabilitació del Centre d’Atenció Primària Sant Ildefons (4) a Cornellà de Llobregat.
Illa va defensar que aquesta licitació d’obra pública demostra que Catalunya "està en marxa" i posa en funcionament "totes les infraestructures i serveis que el país necessita". "Som un Govern valent al qual no li tremola el pols", va reivindicar. Per fer realitat aquestes obres va ser decisiva l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers que aconsegueixen tirar endavant en més de tres anys. Illa va admetre que la negociació dels comptes va ser molt "intensa", ja que fins i tot va haver de retirar la llei en un primer moment per falta de suports, però va considerar que el desenllaç va ser "molt positiu".Illa ha defensat que aquesta licitació d’obra pública demostra que Catalunya "està en marxa" i posa en funcionament "totes les infraestructures i serveis que el país necessita". "Som un govern valent a qui no li tremola el pols", ha reivindicat. Per fer realitat aquestes obres ha sigut decisiva l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers que aconsegueixen tirar endavant en més de tres anys. Illa ha admès que la negociació dels comptes va ser molt "intensa", ja que fins i tot va haver de retirar la llei en un primer moment per falta de recolzaments, però ha considerat que el desenllaç ha sigut "molt positiu".
La Generalitat va anunciar aquestes inversions ahir al final del curs polític per enviar un missatge que Catalunya avança, malgrat el fiasco de les proves PISA en educació i els problemes en el servei de Rodalies. Illa va admetre que Catalunya té problemes –"i tant!", va dir–, però va assegurar que hi ha més motius per pensar en positiu. Va citar com a exemples les polítiques d’habitatge, la baixada de l’atur i l’expectativa d’un millor finançament autonòmic.La Generalitat ha anunciat aquestes inversions aquest divendres al final del curs polític per intentar enviar un missatge que Catalunya avança en un moment en què el Govern està qüestionat pel fiasco de les proves PISA en educació o pels reiterats problemes en el servei de Rodalies. Illa ha admès que Catalunya té problemes –"I tant", ha dit–, però ha assegurat que té molts més motius per pensar en positiu. Ha citat com a exemples les polítiques de vivenda del seu Govern, les xifres d’atur a la baixa o l’expectativa de tenir un millor finançament autonòmic.
El tercer paquet
Respecte al tercer paquet d’inversions, el de 510,1 milions que es licitarà abans que s’acabi aquest any, el més destacat és que no està destinat només a infraestructures de mobilitat, que s’emporten 135 milions del total més 68 per a l’L9 del metro de Barcelona. També hi ha diners per a equipaments de salut (88,5 milions), justícia (84,7), obres hidràuliques (38), escoles (35) seguretat viària (35) i emergències (4,8).Respecte al tercer paquet d’inversions, el de 510,1 milions que es licitarà en el que queda d’any, el destacat és que no està destinat només a infraestructures de mobilitat, que malgrat tot s’emporten 135 milions del total més 68 més per a l’L9 de metro de Barcelona. També hi ha una part dels diners que són per a equipaments de salut (88,5 milions); equipaments de justícia (84,7); obres hidràuliques (38 milions); escoles (35); seguretat viària (35) i emergències (4,8).
D’aquest tercer paquet, encara per licitar però amb el compromís que es farà abans del 31 de desembre, destaquen inversions com els 39 milions per al nou tramvia del Camp de Tarragona, 19 milions per a la millora de la C-14 entre Montblanc i Solivella, 61,7 per al nou Hospital d’Atenció Intermèdia de Mataró i 70 per al Fòrum de la Justícia de Tarragona.D’aquest tercer paquet – encara per licitar però amb el compromís que es farà abans del 31 de desembre –, destaquen inversions com els 39 milions que es destinaran al nou tramvia del Camp de Tarragona; els 19 milions per a la millora de la C-14 al tram entre Montblanc i Solivella; els 61,7 per al nou Hospital d’Atenció Intermedia de Mataró i els 70 per al Fòrum de la Justícia de Tarragona.
En ple conflicte amb els professors, que han tornat a convocar una jornada de vaga per a l’inici del curs, el Govern ha destinat 35 milions per a centres educatius.
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