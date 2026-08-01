Marlaska diu que s’ha “revertit la situació” de Ceuta i eleva a 67 els morts durant la crisi migratòria
El ministre evita criticar el Marroc, lloa la seva col·laboració i diu que és un “soci fiable”
ACN
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dissabte que s’ha “revertit la situació” a Ceuta i que totes aquelles persones que van entrar de forma il·legal a l’Estat tenen clar que “així no s’entra a Espanya”. En una compareixença des de la delegació del govern espanyol a Ceuta, el ministre ha elevat a 67 els morts durant la crisi migratòria. Marlaska ha explicat que a Ceuta ja hi ha una “raonable normalitat” i que espera que retorni totalment en un “breu espai de temps”. El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, ha lloat la seva col·laboració i ha negat que siguin cap “amenaça” per Ceuta o la resta d’Espanya. “Són un soci absolutament fiable”, ha afirmat.
El titular d’Interior ha començat la intervenció recordant que la instrumentalització de la migració irregular per part de les màfies “costa vides” i ha criticat que les bandes trafiquin amb éssers humans i amb situacions de màxima vulnerabilitat. “Lluitar contra la migració irregular és salvar vides”, ha exposat.
Davant la crisi migratòria a Ceuta d’aquesta setmana, Marlaska ha celebrat que en menys de 48 hores la situació “no tingui res a veure” i que la normalitat s’estigui “assolint”. En aquest sentit, ha explicat que la instal·lació de la barrera neumàtica a l’espigó de la platja del Tarajal de Ceuta es fa per complir amb la “circumstància administrativa” que apunta el Tribunal Suprem en la sentència del passat 8 de juliol. “Els retorns immediats a la frontera havien de comptar amb un element de contenció físic”, ha recordat.
Si bé ha recordat que Espanya és un país d’acollida i de respecte “inqüestionable” pels drets humans i les llibertats fonamentals, ha dit que està compromès fermament amb la llei. “Qui incompleix la llei, no té empara de les autoritats espanyoles”, ha etzibat. “Els que van entrar de forma irregular al nostre país a Ceuta no tenen cap opció de regularització”, ha afegit.
“La situació s’ha pogut revertir en poc temps per la col·laboració decidida i permanent amb les autoritats marroquines, amb qui tenim una col·laboració permanent basada en la confiança”, ha destacat. El ministre també ha explicat que no existia cap informe dels serveis secrets que advertís de la possibilitat que es pogués produir la crisi migratòria a Ceuta.
"Recordem el 2023 a Lampedusa. Alguns tenen una memòria molt curta"
Marlaska s’ha referit a la reacció dels països de la Unió Europea i ha dit que la majoria han manifestat el suport a Espanya. Tot i això, ha criticat aquells països que han utilitzat la crisi migratòria a Ceuta amb una voluntat “egoista, insolidària i poc responsable”. Ha recordat com Espanya va col·laborar el 2021 amb la crisi migratòria a Bielorússia i el 2024 a Lampedusa, Itàlia.
Sobre el posicionament italià, Marlaska ha demanat més “solidaritat”, “responsabilitat” i “menys egoisme” al govern de Giorgia Meloni. “L’egoisme que han manifestat va més enllà de la ignorància perquè saben que Ceuta no és Schengen. Itàlia sap que en matèria migratòria col·laborem i cooperem. Recordem el 2023 a Lampedusa. Alguns tenen una memòria molt curta”, ha retret.
Finalment, el ministre de l’Interior ha dit que la crisi encara no es pot donar per tancada, però que l’evolució és “absolutament important” i que s’ha revertit gairebé completament. El desplegament els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i les Forces Armades es mantindrà el “temps imprescindible”.
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