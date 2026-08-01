Crisi migratòria
Feijóo assenyala els serveis d’intel·ligència i el Govern assegura que el CNI no tenia constància d’una entrada massiva
Marlaska destaca que «en 24 hores» s’ha revertit la crisi migratòria a Ceuta
Feijóo responsabilitza el Govern de la situació que viu Ceuta i qualifica de «ridícula» la seva resposta a la crisi
DIRECTE | Ceuta recupera la normalitat: els comerços obren i el Govern col·loca una barrera de 500 metres al mar
May Mariño
Mentre Ceuta comença a recuperar certa normalitat, continuen les crítiques polítiques i la recerca de responsabilitats davant el que ha viscut la ciutat autònoma aquesta última setmana.
A l’inici de la setmana, el president de Ceuta va començar a aixecar la veu d’alarma per l’increment del nombre de persones que accedien de manera il·legal nedant des del costat marroquí. D’aquí ve l’argument que defensen, segons el qual el que va passar després «es veia venir», una idea que també comparteixen habitants de la ciutat.
A Ceuta preveien una crisi migratòria similar a la que es va viure el maig del 2021 i que aquests dies molts han recordat, però la situació va anar més enllà. Dijous es va produir un fet sense precedents amb l’entrada massiva de milers de persones per la frontera terrestre, a les quals es van sumar centenars més que també van intentar arribar nedant. Aquests intents han continuat, tot i que en menor mesura, fins aquest matí, quan s’ha instal·lat la barrera. En aquest moment, de sobte, «la situació va canviar», i no hi havia «res d’Intel·ligència», diuen a l’Executiu, que alertés d’aquest gir que ha derivat en el fet que Ceuta, Espanya, pateixi una «invasió» –com ho defineix Vivas– de més de 60.000 persones en una ciutat que té una població de 80.000 habitants.
Des del Govern s’assegura que no hi ha cap servei d’intel·ligència que donés la veu d’alarma avisant que, a la frontera amb el Marroc, milers de persones tenien la intenció de creuar a territori espanyol. «Ens va agafar per sorpresa», admeten fonts governamentals, que expliquen que Interior, a principis de setmana, estava centrat en els incendis que colpejaven el centre de la península al capdavant de l’Emergència Nacional i, «de sobte», es va trobar amb aquesta situació. És més, el ministre de l’Interior, preguntat a Ceuta sobre si constava algun avís d’Intel·ligència va assegurar de manera taxativa: «No, no hi ha cap informe en relació amb la situació esdevinguda».
Per la seva banda, el president del Partit Popular, que es va desplaçar en ferri a la ciutat autònoma per acompanyar el seu dirigent, va posar el focus en l’actuació de l’Executiu central abans, durant i després de l’arribada massiva de migrants. «Volem saber per què no va actuar el Govern», va reclamar, perquè és «impossible» que l’Executiu no tingués constància d’aquesta entrada massiva. «Es coneixia aquesta amenaça. De forma general, la identifiquen els documents estratègics de l’Estat, i de forma concreta, tot sembla indicar que això es coneixia des de principis d’aquesta setmana», va dir Alberto Núnez Feijóo des de Ceuta, on estarà més d’un dia per conèixer la realitat del que ha passat acompanyat de Miguel Tellado i de Juan Bravo, entre altres dirigents populars.
Segons critiquen en el Govern, Feijóo es fa ressò de l’«abstracte» món dels «serveis d’Intel·ligència» sense concretar l’origen d’aquesta informació quan, recorden, a Espanya compten amb unitats d’intel·ligència o informació tant la Policia, la Guàrdia Civil i les Forces Armades a més del mateix CNI.
Però en la ciutadania ceutina també hi ha la pregunta de com «ningú es va adonar» – diuen amb ironia– al Marroc que es concentraven a Castillejos, la ciutat a l’altre costat de la frontera, milers de persones amb intenció d’entrar a Ceuta. «Molts venien, fins i tot caminant, d’altres ciutats marroquines com Tànger». Per això s’escampa el dubte sobre la «col·laboració» amb el Marroc de la qual tant presumeix l’Executiu i que els efectius policials desplegats a Ceuta posen en quarantena. «Només cal veure com entraven sense problemes», apunten a EL PERIÓDICO.
El ministre de l’Interior va enaltir la relació amb el país, al qual va descriure com un «soci autènticament fiable», i va responsabilitzar novament de l’ocorregut a les màfies que es dediquen al tràfic de persones i, tot i que no ha pogut garantir que no es torni a repetir una situació similar, perquè va dir no ser «endeví», sí que va assegurar que «treballem seriosament perquè això no torni a passar en tot moment, però el que estic convençut és que en aquest hipotètic supòsit, que estic convençut que no tornarà a passar, tenim el múscul i els instruments necessaris per revertir la situació en un temps absolutament breu com ha passat».
Per la seva banda, Feijóo va lamentar l’actuació i la resposta de l’Executiu perquè, va dir, «la integritat territorial d’Espanya no es negocia, es defensa. Hi ha coses que no s’han de fer i, quan es fan, han de tenir una resposta contundent», «és una vergonya» que hi hagi milers de ciutadans que temin per la seva integritat als carrers espanyols», va sentenciar al costat del president de la ciutat autònoma.
Juan Jesús Vivas va afirmarque i «Ceuta no ha aconseguit la normalitat», per més que els comerços hagin obert i sigui residual la presència de migrants en alguns enclavaments de la ciutat, perquè «encara a Ceuta hi ha diversos milers de persones que han de ser retornada i perquè encara a Ceuta hi ha un clima, un ambient anímic en la població de Ceuta, marcat per la inquietud i per la preocupació».
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