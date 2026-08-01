Crisi migratòria
Feijóo responsabilitza el Govern de la situació que viu Ceuta i qualifica de «ridícula» la seva resposta a la crisi
El president de Ceuta assegura que la ciutat «no ha aconseguit la normalitat»: «Encara hi ha diversos milers de persones que han de ser retornades»
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May Mariño
«És una vergonya». El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat així la situació que viu Ceuta, després de l’entrada massiva de més de 50.000 migrants des de dijous passat. El líder dels populars s’ha desplaçat aquest divendres a la ciutat autònoma per analitzar la situació des del terreny i per reunir-se amb el seu president, Juan Jesús Vivas. En una intervenció a la plaça de l’Àfrica, Feijóo ha responsabilitzat el Govern de la situació que viu Ceuta i ha titllat de «ridícula» la seva resposta a la crisi: «El que estem patint a Ceuta és el relat d’un triple fracàs; el fracàs de la política migratòria, de la política de seguretat i de la política exterior; i tot això és competència exclusiva del Govern de la Nació».
Segons Feijóo, Espanya «no té una estratègia eficaç per protegir la frontera» ceutina, per la qual cosa ha urgit al Govern «a recuperar l’ordre i l’autoritat» i, enmig d’aplaudiments dels presents, ha assegurat que Ceuta i Melilla seran una «prioritat» del seu Govern si guanya les eleccions i és investit. El líder popular ha assegurat també que el que ha passat a la ciutat autònoma «no és un incident més», sinó «una ocupació premeditada i sense precedents d’un territori espanyol».
«Volem saber per què no va actuar el Govern», ha reclamat, mentre ha titllat d’«impossible» que l’Executiu no tingués constància d’aquesta entrada massiva. «Es coneixia aquesta amenaça. De forma general, la identifiquen els documents estratègics de l’Estat, i de forma concreta, tot sembla indicar que això es coneixia des de principis d’aquesta setmana», ha rematat.
Ceuta no ha aconseguit la normalitat»
Acompanyat de Feijóo, també s’ha pronunciat el president de Ceuta, que ha advertit que «Ceuta no ha aconseguit la normalitat» i ha assegurat que existeix un «clima en la població marcat per la inquietud i la preocupació» que cal combatre. «Ens congratulem que ahir es van incrementar amb intensitat els retorns, però Ceuta no ha aconseguit la normalitat. Encara hi ha diversos milers de persones que han de ser retornades», ha advertit Vivas, que també ha demanat que la frontera amb el Marroc tingui les consideracions de frontera europea per evitar que torni a repetir-se una situació similar.
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