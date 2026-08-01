Feixisme i silenci
Brussel·les no denuncia el blanqueig i rehabilitació de figures totalitàries i col·laboracionistes nazis a Ucraïna, Bèlgica, Croàcia i els països bàltics, ignorant el seu paper en l’extermini de minories.
Eliseo Oliveras
Primer va ser la banalització i la normalització de la ultradreta a la Unió Europea (UE). Ara, la UE sembla disposada a creuar una altra línia vermella amb el seu silenci davant la glorificació de feixistes i el blanqueig de col·laboradors del règim nazi sota l’excusa que eren nacionalistes, silenciant la seva responsabilitat en les brutals operacions de repressió, neteja ètnica i extermini de jueus i d’altres minories a Europa.
La UE calla davant la decisió del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, de glorificar l’antic Exèrcit Insurgent Ucraïnès (UPA), responsable de la matança de 100.000 civils polonesos a Volín i Galítzia entre 1942-1944, a l’atorgar el 26 de maig a una unitat de l’Exèrcit el títol d’"herois de la UPA". Això ha generat un xoc diplomàtic amb Polònia, que s’agreujarà davant de les eleccions poloneses del 2027 i perjudicarà el procés d’adhesió d’Ucraïna la UE.
La UE s’ha abstingut de criticar Zelenski per repatriar i inhumar amb honors d’Estat el 25 de maig el col·laborador nazi i líder d’una facció de l’Organització de Nacionalistes Ucraïnesos (OUN) Andrí Melnik, tot i que l’organització va fer de policia en la repressió nazi i l’extermini de més d’1,2 milions de jueus, segons els historiadors Dieter Pohl i Timothy Snyder.
La glorificació oficial de feixistes a Ucraïna va començar amb el president Víktor Iúsxenko, líder de la Revolució Taronja del 2004, després de perdre la primera volta de les eleccions presidencials del 2010 (5,5% dels vots). Malgrat haver sigut desautoritzat políticament, Iúsxenko va conferir el 22 de gener del 2010 l’honor estatal més gran d’Heroi d’Ucraïna al feixista Stepan Bandera (1909-1959), col·laborador nazi i líder de l’altra facció de l’OUN.
L’historiador nord-americà Snyder, autor de Sobre la tiranía, va criticar amb duresa aquesta glorificació en una tribuna a The New York Review of Books el 2010, recordant que Bandera havia organitzat l’assassinat del ministre polonès Bronislaw Pieracki el 1934 i que la seva organització era feixista, antisemita i promovia la neteja ètnica i un estat totalitari. A través de la milícia de la UPA va massacrar desenes de milers de polonesos, majoritàriament dones i nens, i també desenes de milers d’ucraïnesos que no compartien la seva ideologia, així com jueus que s’havien escapat dels guetos.
La glorificació de Bandera el 2010 va causar malestar i va ser revocada pel nou president Víktor Ianukóvitx. Però va remar després de la revolta de Maidan el 2014, promoguda pels nacionalistes i la ultradreta. Bandera compta ara amb multitud de monuments i noms de carrer a les regions occidentals d’Ucraïna.
També a la UE
El blanqueig de feixistes no es limita a Ucraïna. A Bèlgica, el Parlament flamenc el 2021 va incloure dos ultres col·laboradors de l’ocupació nazi, August Borms i Staf De Clercq, en el seu homenatge a les 14 personalitats que han contribuït "a l’emancipació del poble i la llengua" de Flandes.
Borms va ser condemnat a mort per traïció i va ser executat el 1946 i De Clercq va morir de càncer el 1942 després d’haver promogut la creació de la Legió Flamenca Waffen SS i del fet que sota el seu lideratge la Unió Nacional Flamenca (V) col·laborés en la repressió i la persecució de jueus.
A Croàcia, hi ha un procés de blanqueig i rehabilitació de la milícia feixista Ustacha, col·laboradora nazi i responsable de la mort de més de 300.000 serbis, 30.000 jueus i 26.000 gitanos, segons els acadèmics Howard Ball i Sabrina P. Ramet. La integració de símbols de la Ustacha en emblemes d’associacions està tolerat, igual com la salutació feixista "¡Per la Pàtria. Llestos!", malgrat les teòriques prohibicions legals.
El dia oficial de Memòria de les víctimes croates en la lluita per la llibertat (15 maig) i les peregrinacions anuals de polítics i ministres a Bleiburg (Àustria) són un homenatge encobert als milers d’ústaixes i col·laboradors nazis capturats i morts per l’Exèrcit Popular Iugoslau després del final de la guerra en aquesta data.
Els països bàltics blanquegen el paper de la seva població i de les forces col·laboradores amb els nazis en l’extermini de més de 240.000 jueus i glorifiquen la Legió Letona Waffen SS.
Els intents de rehabilitació van des del dictador romanès Ion Antonescu fins a l’aviador letó Herberts Cukurs, subcomandant del comando Arajs d’extermini jueu, que va ser eliminat pel Mossad a l’Uruguai el 1965.
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