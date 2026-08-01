L’oposició veu "triomfalista" i sense autocrítica el balanç del president
"Triomfalista", "propagandista" i "sense autocrítica" van ser alguns dels atributs utilitzats per l’oposició a Catalunya per qualificar el balanç fet ahir pel president Salvador Illa en la meitat del seu mandat. L’oposició en bloc, des dels socis parlamentaris del Govern fins als partits avui més allunyats d’aquests grups, van coincidir a afirmar que el president va fer un "exercici de negació de la realitat".
La portaveu d’ERC, Ester Capella, va evitar entrar al cos a cos amb Illa, tot i que sí que va lamentar la falta d’"autocrítica" davant una gestió que, va dir, no és per "tirar coets". A més, Capella el va instar a reflexionar durant les vacances en una possible "reestructuració" de l’Executiu. "Hi ha coses que no van bé, és necessari actuar", va reiterar, mentre va demanar avenços en el finançament, la condonació del deute del FLA o Rodalies. Però aquesta crítica no impedeix que els republicans mantinguin el seu suport al Govern. "ERC és responsable i vol ser útil a la gent. Hem decidit formar part dels consensos i les solucions", va defensar Capella.
Una mica més dur va ser el to dels altres socis, els Comuns, que van qualificar el discurs de "decebedor per triomfalista i per negar la realitat". "Entre l’optimisme i el triomfalisme hi ha una gran diferència", va lamentar la seva líder, Jéssica Albiach.
La crítica de Junts i el PP era més previsible. "Ha fet un discurs triomfalista, sense entrar en res d’autocrítica, ancorat en la propaganda i sense assumir la realitat", va denunciar el portaveu dels postconvergents, Salvador Vergés, que va recordar algunes de les últimes polèmiques en les quals s’ha vist embolicat l’Executiu català. Més enllà del fiasco de les proves PISA, Vergés es va referir a les vagues de metges i professors, al "col·lapse" d’infraestructures i a les constants incidències a Rodalies.
Els populars, al seu torn, també es van referir a algunes d’aquestes qüestions i no van dubtar d’acusar Illa de viure al "país de les meravelles". "Fa dos anys que enfonsa el present i destrueix el futur", va rematar la portaveu Lorena Roldán.
Per la seva banda, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, va retreure al president Illa que projecti una Catalunya a ple rendiment quan, segons el seu parer, és tot el contrari.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026