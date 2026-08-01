Crisi migratòria a Ceuta
Marlaska destaca que «en 24 hores» s’ha revertit la crisi migratòria a Ceuta
Els residents a Ceuta s’escapen a Península: «M’està costant fins a trobar ampolles d’aigua» (per May Mariño, enviada especial a Ceuta)
De l’esperança a la frustració en 24 hores: «Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix. Però no trobem ni menjar» (per Marc Ferrà, enviat especial Castillejos)
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May Mariño
L’entrada de 50.000 migrants a Ceuta va agafar el Govern per sorpresa. No obstant això, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tret pit aquest dissabte assegurant que «en 24 hores» s’ha aconseguit revertir la situació i ha afirmat que la ciutat autònoma recupera a poc a poc la normalitat. Marlaska s’ha expressat en aquests termes després d’una reunió amb el delegat del Govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, i amb comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. En la mateixa compareixença, també ha elevat a almenys 67 el nombre de persones mortes mentre intentaven entrar nedant a Ceuta.
A més, en sintonia amb el president Pedro Sánchez, Marlaska ha qualificat d’«egoista, insolidària i poc responsable» l’actitud d’alguns països, com Itàlia, davant d’aquesta crisi. El ministre ha dit que és «molt difícil» que altres països haguessin fet front a una situació com aquesta «amb la mateixa eficàcia» i ha recordat que Espanya va actuar d’una altra forma en altres situacions com la de les fronteres de l’ Europa de l’ Est el 2021 o Lampedusa (Itàlia) el 2023. «Alguns tenen la memòria molt curta», ha emfatitzat, recordant que Espanya va reaccionar «compartint aquesta càrrega».
«Estem parlant de mala fe o d’ignorància», ha assenyalat Marlaska, que ha recordat que «Ceuta no forma part de Schengeni ha lamentat que s’«instrumentalitzi» aquesta situacióamb finalitats absolutament polítiques». Segons el ministre, Espanya és l’Estat que «més xarxes de traficants d’éssers humans ha desmantellat amb els països d’origen i trànsit» i que el treball realitzat als països de trànsit han permès reduir en un 40% la immigració irregular. «Itàlia i Grècia proven de copiar aquesta estratègia», ha rematat.
L’amenaça de Meloni
Marlaska ha reaccionat així després que el govern de Georgia Meloniamenacés aquest divendres amb tancar l’espai Schengen. «Les imatges que arriben de Ceuta són impressionants i demostren, una vegada més, que la immigració clandestina fora de control representa una amenaça concreta per a la seguretat de les fronteres europees. Italia no se quedará de brazos cruzados. Estem preparats per intervenir fins i tot amb instruments extraordinaris per defensar les fronteres i la seguretat dels ciutadans, com la suspensió de l’espai Schengen amb Espanya», va dir la primera ministra italiana.
Sánchez ha enviat una carta aquest dissabte a la presidenta de la Unió Europea, Úrsula Von der Leyen, sol·licitant un Consell Extraordinari dels ministres de l’Interior dels països comunitaris per abordar, justament, la reacció d’Itàlia. En la missiva, el president del Govern ha atribuït l’actitud de Meloni a «prejudicis, notícies falses, ignorància» o directament «interessos polítics». A més, ha recordat que el nombre d’entrades irregulars per la frontera Sud d ’Espanya «és la meitat de les registrades, per exemple, a Itàlia» en els últims cinc anys.
La relació amb el Marroc
D’altra banda, Marlaska ha defensat que el Marroc «no és una amenaça» ni per a Ceuta ni per al conjunt d’Espanya i ha afirmat que «és un soci absolutament fiable», al ser preguntat sobre els dubtes que hi ha sobre la col·laboració del país veí. El ministre ha responsabilitzat novament dels fets a les màfies que es dediquen al tràfic de persones i, tot i que no ha pogut garantir que no es torni a repetir una situació similar, ha dit no ser «endeví», sí que ha donat per fet que l’Estat té les eines per resoldre la situació.
«Treballem seriosament perquè això no torni a passar en tot moment, però el que estic convençut és que en aquest hipotètic supòsit, que estic convençut que no tornarà a passar, tenim el múscul i els instruments necessaris per revertir la situació en un temps absolutament breu com ha passat», ha conclòs.
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