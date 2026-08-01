Trump anuncia un acord per al "desarmament total" de Hamàs a Gaza
El grup islamista exigeix com a «requisit fonamental» que Israel «aturi els assassinats i posi fi als seus atacs» a l’enclavament / Netanyahu encara no ha acceptat retirar-se de la Franja
Andrea López-Tomàs
La situació a la Franja de Gaza sembla a punt de desencallar-se. Dijous, el president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar que la Junta de Pau que presideix havia arribat a un acord per al "desarmament total" de Hamàs i "altres grups armats" a l’enclavament palestí. Aquest gest, descrit pel mandatari republicà com un "acord històric" i un "pas monumental cap a una pau i una seguretat duradores", permetria al territori quedar en mans d’"un nou Govern palestí al servei del seu poble". Les celebracions encara es faran esperar mentre s’ultimen els detalls i s’espera que Israel n’accepti les condicions.La situació a la Franja de Gaza sembla a punt de desencallar-se. Aquest dijous el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que la Junta de Pau que presideix ha arribat a un acord per al "desarmament total" de Hamàs i "altres grups armats" a l’enclavament palestí. Aquest gest, descrit pel mandatari republicà com un "acord històric" i un "pas monumental cap a una pau i una seguretat duradores", permetria al territori quedar en mans d’"un nou Govern palestí al servei del seu poble". Les celebracions, no obstant, encara es faran esperar mentre s’ultimen els detalls i s’espera que Israel accepti les condicions.
Per davant, queden 14 dies de definir les especificitats de l’acord anunciat. "Aquest acord representa un pas crucial cap al govern de Gaza, que finalment estarà sota el control d’un nou Govern palestí que col·laborarà estretament amb la Junta de Pau per ajudar el poble palestí", va escriure Trump a la seva xarxa Truth Social. "Israel comptarà amb la seguretat que mereix, ja que Gaza deixarà de ser una base per a atacs terroristes", va afegir, descrivint-lo com "una fita important en la implementació del pla de 20 punts de Trump". Aquesta proposta va ser acceptada per totes les parts l’octubre de l’any passat i va donar inici a l’actual alto el foc.Per davant, queden 14 dies de definir les especificitats de l’anunciat. "Aquest acord representa un pas crucial cap al govern de Gaza, que finalment estarà sota el control d’un nou govern palestí que col·laborarà estretament amb la Junta de Pau per ajudar el poble palestí", ha escrit Trump a la seva xarxa Truth Social. "Alhora Israel comptarà amb la seguretat que mereix, ja que Gaza deixarà de ser una base per a atacs terroristes", ha afegit, descrivint-lo com "una fita important en la implementació del pla de 20 Punts de Trump". Aquesta proposta va ser acceptada per totes les parts l’octubre de l’any passat i va donar inici a l’actual alto el foc que és constantment violat.
"Molt feina a fer"
"L’acord es durà a terme en fases acuradament estructurades", va explicar Trump. "Un cop completat el desarmament, les forces israelianes es retiraran i la Força Internacional d’Estabilització treballarà amb una nova força policial palestina per garantir la seguretat de Gaza per als residents i els seus veïns", va dir. Diumenge passat el director general de la Junta de Pau per a Gaza, el diplomàtic búlgar Nickolai Mladenov, va confirmar que el Govern israelià encapçalat pel primer ministre Benjamin Netanyahu havia donat llum verda a l’entrada a la Franja de la Força Internacional d’Estabilització."L’acord es durà a terme en fases acuradament estructurades", ha explicat Trump en la seva publicació. "Una vegada completat el desarmament, les forces israelianes es retiraran i la Força Internacional d’Estabilització treballarà amb una nova força policial palestina per garantir la seguretat de Gaza per als residents i els seus veïns", ha dit. Diumenge passat el director general de la Junta de Pau per a Gaza, el diplomàtic búlgar Nickolai Mladenov, va confirmar que el Govern israelià encapçalat pel primer ministre Benjamin Netanyahu havia donat llum verda a l’entrada a la Franja de la força d’estabilització internacional, la missió de pau organitzada pel mateix Trump envoltada d’incerteses.
Durant l’anunci, Trump va voler recordar que "fa un any hi havia una guerra violenta i despietada, una crisi humanitària i ostatges mantinguts en un captiveri brutal". "Hem aconseguit millores històriques, però encara queda molta feina a fer", va puntualitzar, i va agrair la feina dels mediadors de Qatar, Egipte i Turquia, i del seu equip. "¡No permetrem que reaparegui l’amenaça que va sorgir de Gaza el 7 d’octubre [del 2023]!", va celebrar, en suposada referència als atacants de Hamàs i altres grups armats palestins que van envair el sud d’Israel, van matar unes 1.139 persones i en van segrestar 250 més. Trump va concloure el seu missatge amb felicitacions "per aquest increïble assoliment que tots deien que no es podria aconseguir".Durant el seu anunci, Trump ha volgut recordar que "fa un any hi havia una guerra violenta i despietada, una crisi humanitària i ostatges mantinguts en un captiveri brutal". "Hem aconseguit avenços històrics, però encara queda molta feina per fer", ha puntualitzat, alhora que ha agraït la feina dels mediadors de Qatar, Egipte i Turquia, i del seu equip. "¡L’amenaça que va sorgir de Gaza el 7 d’octubre [del 2023] NO es permetrà que es recuperi!", ha celebrat, en suposada referència als atacants de Hamàs i altres grups armats palestins que van envair el sud d’Israel i van matar unes 1.139 persones més. Trump ha conclòs el seu missatge amb felicitacions "per aquest increïble assoliment, que tots deien que mai es podria aconseguir".
Però abans de l’anunci de Trump, quan s’intuïen els progressos en les converses entre la Junta i Hamàs a Egipte dijous, l’oficina de Netanyahu va emetre un comunicat que refredava tot optimisme. Afirmava que la proposta de desarmament no satisfeia les demandes d’Israel d’una desmilitarització total de Gaza a canvi de qualsevol retirada de la Franja. A Washington s’intueix el cansament davant dels continus bloquejos israelians a qualsevol avanç en el diàleg amb els palestins. "No estem demanant a Israel que faci res que no estigui inclòs en el pla de 20 punts que van acordar inicialment, així que confiem plenament que ho compliran", va afirmar un funcionari nord-americà a The Times of Israel.Més enllà de l’avenç, encara queden molts detalls per aclarir. Abans de l’anunci de Trump, quan s’intuïen els progressos en les converses entre la Junta i Hamàs a Egipte a primera hora de dijous, l’oficina de Netanyahu va emetre un comunicat que refredava tot optimisme. Hi afirmava que la proposta de desarmament no satisfeia les demandes d’Israel d’una desmilitarització total de Gaza a canvi de qualsevol retirada de la Franja. A Washington, no obstant, es pot intuir el cansament davant dels continus bloquejos israelians a qualsevol avenços en el diàleg amb els palestins. "No li estem demanant a Israel que faci res que no estigui inclòs en el pla de 20 punts que van acordar inicialment, així que confiem plenament que ho compliran", ha afirmat un funcionari nord-americà a The Times of Israel.
"Si no ho fan, el president Trump estaria molt decebut", va remarcar, suggerint que la declaració de Netanyahu va irritar el magnat republicà. "Només necessitem que compleixin l’acord original que va permetre l’alliberament dels ostatges i que va posar fi a la guerra: Gaza va ser el seu maldecap molts anys i, amb tots els problemes que tenen actualment, no volen que això es converteixi en un conflicte més greu", va afegir. "Israel no creia que aconseguiríem l’acord per alliberar els ostatges ni que recuperaríem els cossos. Són molt escèptics respecte al desarmament de Hamàs, però Hamàs va arribar a un acord i va complir la seva promesa a l’alliberar tant els cossos com els ostatges, així que la nostra intenció és que Israel també compleixi els seus compromisos i assegurar-nos de ser un mediador just", va insistir."Si no ho fan, el president Trump estaria molt, molt decebut", ha remarcat, suggerint que la declaració de l’oficina del primer ministre va irritar el magnat republicà. "Només necessitem que compleixin l’acord original que va permetre l’alliberament dels seus ostatges i va posar fi a la guerra: Gaza va ser el seu maldecap durant molts anys i amb tots els problemes que tenen actualment, no volen que això es converteixi en un conflicte més greu en aquest moment", ha afegit. "Israel no creia que aconseguiríem l’acord per alliberar els ostatges, ni que recuperaríem els cossos. Són molt escèptics respecte al desarmament de Hamàs però Hamàs va arribar a un acord i va complir la seva promesa a l’alliberar tant els cossos com els ostatges, així que la nostra intenció és que Israel també compleixi els seus compromisos i assegurar-nos de ser un mediador just", ha insistit.
Per la seva banda, Hamàs va comunicar uns minuts després de l’anunci de Trump que "s’ha arribat a un acord amb Israel" al diari Filistin. No obstant, les declaracions a Al-Jazeera de l’alt càrrec del grup, Ghazi Hamad, deixen marge per al bloqueig: "No prendrem cap mesura en matèria de desarmament abans que Israel es retiri de la Franja". "No farem un sol pas fins que estiguem segurs que Israel també complirà els seus compromisos", va insistir. Ahir, en un comunicat, el grup islamista va exigir com a "requisit fonamental" i "primer pas per procedir amb la implementació i establir el marc i el calendari de l’acord" que Israel "aturi els assassinats i posi fi als seus atacs". Hamad va declarar a The Wall Street Journal que el grup va acordar entregar les seves armes al Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza (CNAG), el govern tecnocràtic palestí al qual les autoritats israelianes impedeixen l’entrada, però va negar les informacions que assenyalaven que Hamàs havia acordat desarmar-se. Aquesta entrega està supeditada al fet que Israel aturi els seus atacs i permeti l’entrada d’ajuda humanitària a l’enclavament.Per la seva banda, Hamàs va anunciar minuts després de l’anunci de Trump que "s’ha arribat a un acord amb Israel" al diari Filistin. No obstant, les declaracions al canal Al-Jazeera de l’alt càrrec del grup, Ghazi Hamad, deixen marge per al bloqueig: "no prendrem cap mesura en matèria de desarmament abans de la retirada d’Israel de la Franja". "No farem ni un sol pas llevat que estiguem segurs que Israel també complirà els seus compromisos", ha insistit. Aquest divendres el grup islamista s’ha pronunciat en un comunicat exigint com a "requisit fonamental" i "primer pas per procedir amb la implementació i establir el marc i el calendari de l’acordat" que Israel "detingui els assassinats i posi fi als seus atacs". Hamad ha declarat a The Wall Street Journal que el grup va acordar entregar les seves armes al Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza (CNAG), el govern tecnocràtic palestí al qual les autoritats israelianes impedeixen l’entrada, però va negar les informacions que indicaven que Hamàs havia acordat desarmar-se. Aquesta entrega per al seu emmagatzemament està supeditada al fet que Israel aturi els seus atacs i permeti l’entrada d’ajuda humanitària a l’enclavament.
Forces internacionals
En el comunicat, Hamàs va aclarir que "la inclusió del tema de les armes pesades en el marc de l’acord estava vinculada i condicionada al cessament de tota forma d’agressió, la retirada de la Franja, l’assoliment d’una ràpida recuperació, l’entrada del CNAG". Al seu torn, com a condició, va afegir "el desplegament de forces de protecció internacionals, la dissolució de les bandes armades i milícies formades per l’ocupació [amb referència a Israel], la reconstrucció i la garantia del dret a l’autodeterminació, l’establiment d’un Estat palestí independent i la protecció dels drets de la ciutadania".
Segons va informar un funcionari de la Junta de Pau a The Times of Israel, l’autorització de Hamàs va donar inici a un període de 14 dies durant el qual les parts ultimaran el calendari per a la implementació de cada pas subsegüent del marc de desarmament. Per la seva banda, un altre representant va afirmar que es preveu que el procés duri entre 200 i 350 dies. Ahir, la Junta de Pau va compartir un full de ruta sobre la implementació de l’acord i fonts pròximes a l’organització suggereixen que no hi haurà una firma oficial de les parts.En el comunicat, Hamàs ha aclarit que "la inclusió del tema de les armes pesades en el marc de l’acord estava vinculada i condicionada al cessament de tota forma d’agressió, la retirada de la Franja, l’assoliment d’una ràpida recuperació, l’entrada del CNAG".Al seu torn, com a condició, ha afegit "el desplegament de forces de protecció internacionals, la dissolució de les bandes armades i milícies formades per l’ocupació [amb referència a Israel], la reconstrucció, així com la garantia del dret a l’autodeterminació, l’establiment d’un Estat palestí independent i la protecció dels drets de la ciutadania". Segons ha informat un funcionari de la Junta de Pau a The Times of Israel, l’autorització de Hamàs va donar inici a un període de 14 dies durant el qual les parts ultimaran el calendari per a la implementació de cada pas subsegüent del marc de desarmament. Un altre representant va afirmar durant una sessió informativa que es preveu que el procés duri entre 200 i 350 dies. Aquest divendres la Junta de Pau ha compartit un full de ruta sobre la implementació de l’acord i fonts pròximes a l’organització suggereixen que no hi haurà una firma oficial de les parts. Un cop s’hagi fixat el calendari, la Junta de Pau començarà a exigir a Israel que compleixi els compromisos adquirits durant l’alto el foc a Gaza el 2025.
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