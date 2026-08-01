Crisi migratòria
Els ministres d’Interior de la UE es reuniran d’urgència dimarts després de la crisi a Ceuta
La trobada extraordinària s’ha convocat després de les peticions per part de vint-i-dos estats membres i del president Pedro Sánchez
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EFE
Bruselas
Els ministres d’Interior de la
(UE) es reuniran d’urgència dimarts que ve per parlar sobre l’arribada de desenes de milers de persones procedents del Marroc a Ceuta en els últims dies.
Així ho va anunciar aquest dissabte el primer ministre irlandès, Micheál Martin, després de les peticions per part de vint-i-dos Estats membres, i del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per convocar aquesta trobada extraordinària.
«Seguim en estret contacte amb tots els Estats membres i les institucions, i continuem seguint de prop la situació», va afegir en un missatge a les xarxes socials el ministre irlandès, el país del qual ostenta la presidència de torn del Consell de la UE.
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