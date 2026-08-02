CRISI MIGRATÒRIA
Ayuso denuncia una «invasió intolerable» a Ceuta i adverteix que el Marroc intentarà «treure’ns» Ceuta i Melilla
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Andrea San Martín
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciat aquest diumenge la «invasió intolerable» de migrants a Ceuta i ha advertit que l’ocorregut constitueix «una prova del Marroc per a la següent», mentre ha criticat el «caos continu» que, segons el seu parer, viu Espanya.
Ayuso va fer aquestes declaracions a Pelayos de la Presa després de visitar els treballs de reconstrucció als municipis afectats per l’incendi de la Sierra Oeste. La dirigent autonòmica va assegurar que li «dol» la situació de la ciutat autònoma perquè no hi ha «res més espanyol que Ceuta».
«Ens dol enormement perquè aquí ho estem passant molt malament, però cal estar a Ceuta per viure aquesta invasió intolerable que estan patint els nostres compatriotes allà. A tots ells volem traslladar-los el nostre suport i tot el nostre afecte i dir que no els abandonarem tampoc a ells», va afirmar.
La presidenta madrilenya va criticar que el Govern central vulgui transmetre una imatge de normalitat i va afirmar que la situació «no s’ha arreglat» mentre «desenes de milers de persones» continuen «deambulant encara pels carrers».
Ayuso també es va referir a la situació que travessen els residents i els efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Ceuta, que, segons va afirmar, «no poden fer front a aquesta invasió».
«Això no és Espanya, això sembla l’abandonament total»
La dirigent autonòmica va posar el focus en la població ceutina, que, segons va assenyalar, està «totalment compromesa» i està «passant por» en vista de «situacions inèdites».
«Això no és Espanya, això sembla l’abandonament total i el que em temo és que és una prova del Marroc per a la següent», va assegurar. Ayuso va afirmar a més que Espanya travessa una situació d’aïllament internacional i va dubtar que el país pugui comptar amb ajuda exterior.
«El que em temo és que això és una prova del Marroc per a la següent, i a més no podem comptar amb ajuda exterior, perquè cada vegada Espanya està més aïllada i ens hem enemistat amb tots els països occidentals que tenen pols. Ara mateix, a Europa ens miren i no saben si ens tancaran el trànsit aeri perquè estem donant les pitjors imatges i comprometent la seguretat i l’ordre de tot el continent. Així que digui’m quin panorama és aquest», va remarcar.
La presidenta madrilenya va insistir que la situació «anirà a més» i va considerar que el que va passar suposa un avís de nous episodis a les dues ciutats autònomes. «Els acompanyarem perquè Ceuta és Espanya i no podem permetre que plans a mitjà i llarg termini l’envaeixin per sempre, perquè estan aquests plans a Ceuta i Melilla, i ja veurem en el futur què més intentaran treure’ns», va apuntar.
Crítiques a Sánchez per agrair l’actuació del Marroc
Ayuso també va censurar que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi donat «les gràcies al Marroc» per la seva actuació durant la crisi. «És el que ens faltava. ¿Però a quin país se li ocorre donar les gràcies per això? És catastròfic el que està passant», va afirmar.
La presidenta autonòmica va assegurar que no abandonaran els ciutadans de Ceuta ni als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat desplegats a la ciutat. «A tots ells volem traslladar-los el nostre recolzament i tot el nostre afecte i dir que no els abandonarem tampoc a ells», va reiterar. Les declaracions es van produir durant la visita d’Ayuso a la Sierra Oest de Madrid, on el Govern regional ha iniciat els treballs de reconstrucció de les zones afectades pels incendis.
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