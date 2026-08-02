França endureix la seva ofensiva contra les interferències de Rússia i la Xina
París expulsa una coneguda propagandista russa i deté un pilot que espiava per a Pequín mesos abans dels comicis presidencials
Leticia Fuentes
França endureix la seva ofensiva contra l’espionatge i les ingerències estrangeres. Al llarg de la història, és ben sabut que el país ha sigut un gran atractiu per als espies de diferents governs; no obstant, davant el tens context geopolític actual, el president francès, Emmanuel Macron, ha decidit intervenir en l’assumpte.
Amb el començament de la guerra d’Ucraïna, les autoritats franceses, juntament amb la Unió Europea, van decidir vetar els mitjans finançats pel Kremlin, entre els quals es trobaven Sputnik i Russia Today. Dimecres van fer un pas més en aquesta direcció i van declarar persona non grata al país la columnista Xènia Fedorova emetent una ordre d’expulsió contra ella per "atemptar contra els interessos fonamentals de l’Estat" i "constituir una amenaça particularment greu i actual per a l’ordre públic", segons assenyala el document publicat pel Ministeri de l’Interior.
Una decisió que arriba després d’endurir en els últims mesos la seva estratègia contra les ingerències estrangeres controlant més les operacions d’influència, l’espionatge i els ciberatacs atribuïts a Rússia i la Xina. No només Fedorova és objecte d’investigació i rebuig. Recentment, un expilot de caces de l’armada francesa va ser detingut i acusat de conspiració amb una potència estrangera i d’entregar informació sobre els interessos fonamentals de la nació, segons va informar dimecres la Fiscalia de París. La potència estrangera a què es refereix és la Xina, l’Estat que suposadament hauria pagat al militar per obtenir informació sensible de l’armada francesa.
Segons assenyala Le Canard Enchaîné, les sospites van sorgir després que l’home viatgés diverses vegades a la Xina, el setembre del 2018 i l’agost del 2019. Uns viatges finançats per una empresa sud-africana que van fer saltar totes les alarmes.
Els casos d’espionatges relacionats amb Rússia i la Xina en territori francès s’han convertit en part de l’actualitat del país. Davant la desconfiança que recau sobre Moscou, el Govern va prohibir l’entrada dels seus ciutadans a certs edificis públics, històrics o militars a França.
Durant anys, les acusacions d’espionatge es van moure en el terreny de les sospites i les atribucions velades. Aquest escenari va canviar l’abril del 2025, quan França va atribuir per primera vegada de forma oficial al servei d’intel·ligència militar rus (GRU) una sèrie d’atacs cibernètics contra institucions franceses, la campanya presidencial de Macron el 2017 i organitzacions vinculades als Jocs Olímpics de París. El Govern va qualificar aquestes operacions d’"activitats desestabilitzadores" i va assegurar que utilitzarà "tots els mitjans al seu abast" per anticipar-les i respondre-hi.
Detenció de xinesos
En el cas de Pequín, de moment, les autoritats franceses han optat fins ara per una resposta més diplomàtica després d’haver aconseguit destapar diverses trames d’espionatge en territori francès. La més recent, quatre homes de nacionalitat xinesa van ser detinguts acusats de robar dades sensibles mitjançant un sofisticat mètode: una enorme antena instal·lada al jardí d’un apartament llogat a la regió de Gironda.
Falsos funcionaris, veïns espies i comissaries clandestines. Aquest va ser l’últim mètode que va utilitzar el règim de Xi Jinping per controlar els seus ciutadans que viuen a l’estranger i que són sospitosos d’oposar-se al Govern. Fins a nou comissaries clandestines a les quals no els faltava cap detall, instal·lades a França per realitzar treballs d’espionatge i seguiment, tant del Govern francès com de ciutadans xinesos residents a l’estranger.
Cas Pegasus
El cas Pegasus també forma part d’aquesta creixent llista de casos d’espionatge. L’escàndol va esquitxar el Marroc, acusat d’utilitzar un software espia desenvolupat per l’empresa israeliana NSO Group per vigilar responsables polítics, periodistes i opositors, entre ells el president Emmanuel Macron. "Si es demostren els fets, és evident que són molt greus", va respondre el palau de l’Elisi al seu dia després de la publicació de la investigació.
Anys després, Forbidden Stories juntament amb altres entitats continuen recopilant proves i testimonis que apunten a les autoritats a Rabat com a cap d’una trama d’espionatge internacional que va afectar diversos líders i persones influents de diferents països del món. Marroc, per la seva banda, sempre ha negat la majoria de les acusacions.
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