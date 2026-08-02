El Kremlin utilitza els fertilitzants per exercir pressió a l’Amèrica Llatina
Els agricultors del Brasil, Colòmbia i Mèxic depenen del fertilitzant mineral rus per a les collites / Moscou utilitza la seva dependència per evitar el suport dels governs a les sancions
Marc Marginedas
Uralkali és una empresa russa líder mundial en la producció de potassi, substància que juntament amb el fòsfor i el nitrogen, constitueixen els tres principals fertilitzants minerals empleats per agricultors de tot el món per enfortir les seves collites. Té la seva seu corporativa en un auster edifici a Berezniki, ciutat de províncies de la regió de Perm, als Urals.
Però són precàries aparences que enganyen. Perquè les veritables dimensions de la companyia queden patents quan l’activitat empresarial es trasllada al Brasil, un dels mercats més rellevants per a les seves exportacions. Les oficines d’Uralkali es troben al pis 14 d’un luxós gratacel d’oficines de Jardim das Acacias, al districte financer de Sao Paulo. I dos centenars de quilòmetres al sud-oest, al port d’Antonina, a la vora del riu Paraná, la seva filial brasilera controla l’enorme terminal logística Ponta do Félix, en què ha invertit desenes de milions de reals i on es gestionen al mes entre 120.000 i 200.000 tones de fertilitzants.
"Tota la cadena d’importacions de fertilitzants és russa; totes les empreses russes de fertilitzants tenen inversions al Brasil, i són propietàries de les oficines (de comercialització), que (al seu torn) compren fertilitzants russos", corrobora per a EL PERIÓDICO Feliciano Guimaraes, professor de l’Institut de Relacions Internacionals de la Universitat de Sao Paulo. "El port d’entrada més important és el de Paranaguá", a tot just 20 quilòmetres del port d’Antonina, les dues instal·lacions situades a l’estat de Paraná, que és una de "les principals regions agrícoles del Brasil", continua.
El Brasil s’ha convertit en una de les grans potències agroalimentàries del món. Gràcies als avenços tecnològics, en tan sols mig segle ha passat d’importador net d’aliments a erigir-se en el productor mundial més gran de canya de sucre, cafè i un dels principals en soja, blat de moro i carn de boví. Les seves exportacions agrícoles arriben a 200 països i centenars de milions de persones.
Un taló d’Aquil·les
Però té un "taló d’Aquil·les", tal com ho defineix el professor Guimaraes: ha d’importar "el 90% dels tres fertilitzants" necessaris per impulsar la producció agrícola. I en aquesta dependència entra en joc precisament Rússia, origen d’entre el 30% i el 33% dels fertilitzants minerals.
En un moment de pugna geopolítica com l’actual, no constitueix cap sorpresa que aquesta dependència d’un producte vital hagi vingut acompanyada de temptatives d’influència política. Guimaraes va explicar, en una entrevista a l’Institut Montaigne, la raó per la qual el 2022, després de l’atac rus a Ucraïna, el Brasil, presidit llavors per l’ultradretà Jair Bolsonaro, adoptés respecte al conflicte una política que va definir com d’"ambigüitat", limitant-se a condemnar la invasió però sense aplicar sancions. "Hi ha una causa estructural, arrelada a la dependència del país respecte als fertilitzants russos i bielorussos. Si el Brasil donés suport a les sancions imposades als dos països, llavors no podria importar fertilitzants", va constatar el professor Guimaraes.
Res ha canviat en els quatre anys i mig transcorreguts des d’aleshores. Aquesta dependència continua vigent, i tot i que entre les autoritats ha arrelat la consciència que hi ha una debilitat sistèmica en la seva economia, no és un tema que es pugui revertir a curt termini. "Hi ha un pla nacional per reduir a la meitat aquesta dependència (de fertilitzants estrangers) per a l’any 2050; en el millor dels casos, es podrà reduir al 80% en cinc anys", assegura, abans de constatar: "la dependència estructural dels fertilitzants russos continuarà".
Amb matisos, la situació al Brasil es repeteix en altres països de l’Amèrica Llatina, com Mèxic o Colòmbia. En el primer estat, només el 2024, Rússia va exportar fertilitzants per valor de 580 milions de dòlars, forçant les autoritats mexicanes a pressionar la comunitat internacional per excloure aquestes importacions dels paquets de sancions que s’han anat aprovant. "Afectaria les compres de Mèxic a Rússia de urea, que és la més utilitzada en cultius com el blat de moro, la melca, el blat i fins i tot l’alvocat", va advertir llavors Raúl Urteaga, ex alt funcionari del Ministeri d’Agricultura mexicà, a Reuters. En particular, va insistir, "elevaria els preus" d’aquest últim producte, amb "un 80%" de les exportacions que es destinen al mercat nord-americà. Colòmbia, país productor de flors tallades, fruites i cafè, també importa una quarta part dels seus fertilitzants minerals de Rússia.
L’Argentina n’és una excepció; la dependència dels fertilitzants russos es redueix al 10%. Però aquesta circumstància podria acabar aviat: el 2025 el comerç bilateral amb Rússia es va incrementar en un 80%, impulsat precisament per l’augment de les importacions de fertilitzants minerals.
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