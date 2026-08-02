Crisi migratòria
Migrants a Ceuta que tenen clar que no tornen al Marroc: «Allà ens porten al Sàhara»
Tot i que milers dels que van entrar de manera il·legal han tornat, n’hi ha milers que continuen campant per la ciutat
Última hora de Ceuta i Melilla, en directe
May Mariño
La ciutat autònoma de
continua immersa en l’impacte de la crisi migratòria, que aquesta setmana va viure el moment culminant dijous, amb l’entrada de milers de persones nedant i per la frontera del Tarajal.
Tot i que milers –la immensa majoria– dels que van entrar de manera il·legal han tornat, n’hi ha milers que continuen campant per la ciutat. Sense rumb clar. Tret del camí que els porti a aconseguir aliment.
«Menjar, sisplau», demanen tan bon punt t’acostes a algun grup de migrants de la ciutat. Parlant amb ells, molts no volen ser gravats ni en vídeo ni en àudio, tenen clar que no tornaran al Marroc. «Allà ens porten al Sàhara», afirmen en un intent de parlar espanyol. Pocs dominen qualsevol altra llengua que no sigui el ‘dariya’ –àrab– però amb gestos i voluntat, i paraules soltes, transmeten que no es mouran de Ceuta. El seu objectiu és creuar Espanya, a la Península, per retrobar-se amb familiars. Una família que tampoc saben dir amb exactitud on és. Alguns volen creuar al continent per continuar rumb a altres països: «Jo Itàlia, mare allà».
Van fugint de la policia –ja sigui la nacional, la local o fins i tot l’Exèrcit– perquè els insten a encaminar-se a la frontera i aquest és el camí que tenen clar que no emprendran. Alguns els porten de forma voluntària fins al punt de tornada per El Tarajal, segons relaten alguns migrants que asseguren que l’Exèrcit els està portant de manera forçada des dels voltants del CETI fins a la frontera.
El que sí que és evident és que la platja de Benítez presenta aquest diumenge un aspecte diferent del d’aquests dos últims dies. El mateix passa al Sarchal, on encara hi romanen centenars de persones, però en un nombre inferior al de les jornades anteriors.
És més, els serveis de neteja de l’Ajuntament de Ceuta es van endinsar a la carretera d’accés al Centre Temporal d’Internament d’Immigrants per adequar la zona on centenars de persones han instal·lat el seu campament.
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