Accident aeri
Dos morts i dos ferits al xocar dos helicòpters antiincendis a Grècia
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EFE
Atenas
Els dos ocupants d’un helicòpter que participava en l’extinció d’un incendi a Grècia han mort al xocar en l’aire amb un altre aparell, els dos pilots del qual han resultat ferits, segons informen diversos mitjans locals.
Els dos morts són el pilot romanès de l’helicòpter i el copilot grec, segons l’emissora Skai, que indica que els tripulants de l’altre aparell han sigut traslladats a un hospital amb ferides lleus.
Diversos canals han ofert imatges de com els dos aparells volen molt a prop fins que col·lideixen i un d’ells s’incendia i perd la hèlix principal, desplomant-se sobre el terra.
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