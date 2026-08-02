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La tensió internacional altera l’agenda exterior dels Reis

Felip i Letizia no van poder anar a Qatar per la guerra de l’Iran i el xoc social va obligar a ajornar el viatge de la reina a Bolívia

El maig del 2022, els Reis es van fotografiar amb l’emir de Qatar i la seva dona. | MARISCAL / EFE

El maig del 2022, els Reis es van fotografiar amb l’emir de Qatar i la seva dona. | MARISCAL / EFE

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Pilar Santos

Madrid

La inestabilitat internacional ha deixat buits a l’agenda exterior de la Corona. Durant aquest curs polític, els desplaçaments institucionals a Qatar i Bolívia van acabar ajornats per motius de seguretat. S’hi va afegir, fora del terreny diplomàtic, el viatge privat a Espanya que Joan Carles I va suspendre des d’Abu Dhabi, on resideix des de l’agost del 2020.

Felip VI i Letizia tenien previst viatjar a l’abril a Doha, convidats per l’emir Tamim bin Hamad al-Thani. Hauria sigut la primera visita d’Estat dels Reis a Qatar i la primera d’aquest tipus al golf Pèrsic. El desplaçament havia de tornar la visita que l’emir i la seva dona, la xeic Jawaher bint Hamad bin Suhaim al-Thani, van fer a Espanya el maig del 2022, quan van ser rebuts amb honors al Palau Reial. La guerra de l’Iran i les restriccions aèries a la zona pel conflicte bèl·lic van obligar a aparcar el pla.

Unes quantes setmanes després, la inestabilitat va tornar a alterar l’agenda. La Reina s’havia de desplaçar a Bolívia a finals de juny per conèixer els projectes de la cooperació espanyola, però les protestes, els bloquejos de carreteres i la conflictivitat social van aconsellar ajornar la visita. Letizia desenvolupa des del 2014 una activitat humanitària que els últims anys la va portar a Mauritània, Colòmbia o Guatemala.

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La previsió de la Casa del Rei és poder ressituar a l’agenda aquests dos desplaçaments, a Qatar i a Bolívia, els pròxims mesos. Malgrat la inestabilitat internacional, Felip VI ha mantingut una intensa agenda exterior des del març, amb viatges a Portugal, Xile, Bolívia (al març), Dinamarca, Costa Rica, el Canadà, Itàlia, Mèxic, els Estats Units i el Perú.

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