Tretze morts en estavellar-se una avioneta al Perú: set italians, dos espanyols, dos alemanys i dos peruans
L'aeronau, que traslladava onze turistes europeus per sobrevolar les Línies de Nazca, es va estavellar a prop de l'aeroport i no va deixar supervivents.
EFE
Tretze persones, entre elles onze turistes d'Espanya, Itàlia i Alemanya, van morir aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses Línies de Nazca, per causes que encara es desconeixen. No hi va haver supervivents.
Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau, de nacionalitat peruana, a més de set italians integrants de dues famílies, dos espanyols i dos alemanys, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
L'accident es va produir cap a les 13.00 hores, hora local (18.00 GMT), a aproximadament dos quilòmetres de l'aeroport de Nazca, després que l'avioneta, pertanyent a la companyia Aerodiana, hagués enlairat cap al migdia des de l'aeroport de Pisco, a la regió d'Ica, amb l'objectiu de sobrevolar els geoglifs de les Línies de Nazca.
En un comunicat, el Ministeri de Transports i Comunicacions va explicar que, quan l'aeronau —una Cessna Gran Caravan C-208 amb capacitat per a 12 passatgers— sobrevolava els voltants de la localitat de Socos, al districte de Pueblo Nuevo, la tripulació va comunicar una situació d'emergència a la torre de control de l'aeròdrom de Nazca, després de la qual es va perdre tot contacte per ràdio.
Va afegir que, de manera immediata, personal de la Direcció General d'Aeronàutica Civil (DGAC), els bombers aeronàutics i la Policia Nacional es van desplaçar fins a la zona i van confirmar que no hi havia supervivents.
La DGAC i la Comissió d'Investigació d'Accidents d'Aviació van activar els protocols i els procediments tècnics per esclarir les causes de l'accident, va indicar el Ministeri de Transports i Comunicacions.
La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, va declarar als periodistes que lamentava profundament l'accident. «El ministre de Transports i Comunicacions està duent a terme la investigació corresponent i el ministre d'Afers Exteriors està comunicant-se amb els consolats dels ciutadans estrangers que han perdut la vida», va afirmar.
Així mateix, la cap d'Estat va afegir que s'està avaluant el tancament temporal de l'aeroport des d'on havia enlairat l'avioneta de la companyia Aerodiana.
Per la seva banda, la Fiscalia va indicar que el fiscal provincial Hugo Umiña es va traslladar immediatament fins a la zona i va ordenar l'aixecament dels cossos.
En coordinació amb l'equip de l'Institut de Medicina Legal, es farà el trasllat de les restes al dipòsit judicial perquè siguin identificades i posteriorment lliurades als familiars.
Mentrestant, la companyia Aerodiana va expressar el seu profund dolor per l'accident i va traslladar el seu condol i solidaritat als familiars de les víctimes, a més d'acompanyar el seu dolor «amb respecte i absoluta disposició per oferir el suport que correspongui».
L'empresa va afegir que, al llarg dels seus 18 anys d'operació, ha mantingut un compromís permanent amb la seguretat dels seus passatgers i tripulants. Per això, va assenyalar que aquest succés l'«afecta profundament» i va reafirmar la seva disposició a col·laborar amb les autoritats.
L'accident es va produir un dia després que la regió d'Ica registrés un increment de la velocitat dels vents Paracas, que van assolir una intensitat moderada de 50 quilòmetres per hora a la ciutat de Pisco, segons el Servei Nacional de Meteorologia i Hidrologia (Senamhi).
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