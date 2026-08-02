Guerra a l’Orient Mitjà
Trump cancel·la el seu atac a gran escala contra l’Iran en previsió d’un «acord ràpid»
El president nord-americà havia amenaçat en els últims dies a reprendre la guerra contra l’Iran, però ha sigut convençut de frenar el seu atac després de diverses converses amb líders regionals
Adrià Rocha Cutiller
Després de diversos dies d’amenaçar amb un atac a gran escala contra l’Iran i la tornada a la guerra total contra la República Islàmica, el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat durant la matinada d’aquest dilluns la cancel·lació dels seus bombardejos davant la perspectiva d’aconseguir un «acord ràpid».
Des del febrer d’aquest any –quan va arrencar el conflicte amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei—, el multimilionari s’ha acostumat a amenaçar amb atacs enormes, sobretot contra la infraestructura civil iraniana, per després cancel·lar-los a última hora.
La història, en el conflicte entre Washington, l’Iran i Israel, es repeteix cada diverses setmanes. «Els EUA estan amb l’objectiu en el punt de mira i a punt per atacar la República Islàmica en nivells mai vistos des de la segona guerra mundial. Malgrat això, l’Iran i altres països de l ’Orient Mitjà ens han demanat parar els atacs als marges d’un acord que ja ha sigut aconseguit», ha anunciat el multimilionari a les xarxes socials aquest diumenge.
«Això inclou l’OBERTURA total, completa i immediata de l ’estret d’Ormuz, i el final de l’amenaça nuclear iraniana. Basant-me en la seva petició he acceptat, per al benefici del MÓN i la supervivència de la pròspera Iran, de cancel·lar l’atac, subjecte al fet que completem un ACORD ràpid. Israel se suma a aquest compromís. Ara a treballar», ha continuat Trump.
La guerra oberta entre l’Iran, Israel i els EUA van començar el 28 de febrer amb l ’assassinat de Khamenei, i va acabar el 7 d’abril amb la declaració d ’un alto el foc que s’ha mantingut amb prou feines, amb bombardejos, violacions i atacs constants que si bé han sigut setmanals no poden comparar-se amb la intensitat del conflicte obert de setmanes abans.
L’alto el foc va donar espai per a unpreacord o que, firmat a mitjans d’abril, tampoc va servir de gaire: Washington i Teheran van acordar començar negociacions nuclears i parar per complet els combats, tant al Líban – amb la invasió israeliana del sud del país mediterrani— com a Ormuz. Les escaramusses han seguit, i les negociacions atòmiques mai han començat.
Pressió regional
Aquest fre en els atacs, segons informacions publicades en mitjans nord-americans, ha sigut gràcies sobretot a la pressió exercida per l ’Aràbia Saudita, Qatar i Turquia, que en les últimes hores han estat intercanviant missatges entre la Casa Blanca i la capital iraniana.
La regió sencera tem les conseqüències de la tornada a la guerra oberta, que no només va fer que els preus de l’energia es disparessin, sinó que va suposar una despesa milionària en defensa davant els atacs constants de l’Iran contra gairebé tots els seus veïns. L’Iran amenaça ara –com va fer fa mesos– que si és atacada respondrà en totes direccions.
I en aquesta ocasió, a més, se suma un altre objectiu: l ’estret de Bab el Mandeb, que separa el mar Roig de l’ oceà Índic. El tancament d’aquesta via, la gran artèria comercial entre Europa i Àsia, suposaria un revés molt més gran per a l’ economia mundial que el tancament d’Ormuz.
«Respondrem a qualsevol acte d’agressió, provingui dels Estats Units, Israel o qualsevol dels seus aliats a la regió», ha dit el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, en converses durant la matinada d’aquest diumenge als seus homòlegs turc i saudita.
Aquest últim fre de Trump en els atacs, de fet, no significa que l’acord estigui gens a prop, malgrat les paraules del president nord-americà, que constantment diu, es desdiu i es contradiu a si mateix amb hores de diferència.
Trump va catalogar el mes passat al lideratge iranià de «escombraries i escòria sagnant», i les diferències entre Washington i Teheran continuen sent múltiples: des del futur estatus d’Ormuz, que l’Iran vol controlar i rebre pagaments per cada barco que passi l’estret, fins a la guerra al Líban, les sancions internacionals contra l’Iran i el recolzament de Teheran a les seves milícies regionals, entre les quals es troben Hezbol·là al Líban, Hamàs i el Gihad Islàmic a Palestina, els houthis al Iemen i les Unitats de Mobilització Popular a l’ Iraq.
Però a sobre de totes aquestes desavinences està, per descomptat, el programa nuclear iranià i els 440 kg d’urani altament enriquit en possessió de l’Iran. Aquest urani ha sigut purificat a més del 60%,a tot just uns passos al 90 % necessari per desenvolupar la bomba atòmica. Teheran rebutja entregar aquest urani a Washington. Sense una resolució total de totes aquestes qüestions, la pilota continua rodant: el fantasma de la guerra segueix present.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc a Cabrera d'Anoia
- Un ferit en un xoc frontal entre dos cotxes a Manresa que acaba amb un vehicle encastat en una botiga