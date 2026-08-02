Trump dubta sobre si permetre a Ucraïna fabricar míssils Patriot
El Periódico
El president dels Estats Units, Donald Trump, va dir divendres que no té clar si permetrà a Ucraïna fabricar míssils per als sistemes de defensa antiaèria Patriot, malgrat que havia donat el seu vistiplau prèviament al seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Fa un mes, Trump va accedir a compartir la tecnologia dels míssils per permetre que Ucraïna els fabriqués. "Els donarem el dret a fabricar els Patriot", va declarar després d’una reunió amb el president ucraïnès al marge de la cimera de l’OTAN a Ankara, Turquia. No obstant, durant una reunió amb el seu Gabinet celebrada aquesta setmana en el retir presidencial de Camp David, als afores de Washington, el republicà es va mostrar cautelós sobre això i va afirmar que es tractaria d’"un pas molt important".
"Hem de ser molt prudents, i també molt curosos. No hem arribat a un acord sobre aquest tema. Ho estem considerant, però és difícil cedir aquest tipus de tecnologia. No crec que go acabem fent. Hi ha persones a qui se’ls dona aquesta tecnologia i que algun dia podrien tornar-se en contra teu", va dir a la premsa.
Kíiv, al descobert
Aquest canvi d’actitud deixa al descobert Kíiv, que durant l’últim any ha pressionat per obtenir més míssils interceptors i també la capacitat de fabricar els seus propis, en un context d’escassetat mundial agreujada per l’elevat nombre de míssils Patriot i Tomahawk utilitzats pels EUA en el seu enfrontament amb l’Iran.
En línia amb la seva postura voluble sobre això en la guerra d’Ucraïna, Trump es retracta de l que va anunciar després de la reunió que va mantenir dimarts passat a la Casa Blanca amb Zelenski.
L’Exèrcit ucraïnès depèn dels EUA per al subministrament d’interceptors per a les bateries Patriot. Els míssils balístics russos han disparat el nombre de víctimes civils.
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