11 anys insistint amb la justícia
Fins a tres instàncies judicials, del Suprem al Tribunal Europeu de Drets Humans, s’han pronunciat en gairebé una desena d’ocasions sobre la legalitat de les devolucions en calent de migrants i han matisat, modificat o prohibit aspectes d’aquesta pràctica.
Miguel Ángel Rodríguez
No sol passar gaire temps sense que algun tribunal es pronunciï, a favor o en contra, sobre les anomenades devolucions en calent. Aquesta eina per rebutjar de forma immediata els migrants quan intenten travessar la frontera s’utilitza a Espanya des de fa molts anys, però es va posar negre sobre blanc el 2015. Des d’aleshores, tres instàncies judicials diferents s’han pronunciat en gairebé una desena d’ocasions, modificant la figura, matisant-ne alguns aspectes o prohibint-ne d’altres. ¿Què és el que de veritat permet i què no la justícia?
Sense sancions.
Abans de la reforma del 2015, la llei d’estrangeria ja regulava a l’article 58 la "devolució dels estrangers" en dos supòsits: que, després d’expulsats, contravinguessin la prohibició d’entrada, i els que pretenguessin entrar il·legalment al país. Aquesta redacció es manté avui dia, però el 2013 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional l’apartat que establia que tota devolució per un intent d’entrada il·legal implicava també la prohibició d’accedir al país durant un termini màxim de tres anys.
Dues sentències del TEDH.
Aquella mateixa legislació va ser objecte de dues sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el cas de dos joves, un de Mali i un altre de Costa d’Ivori, que van saltar la tanca de Melilla el 2014. Tots dos van ser detinguts per la Guàrdia Civil i tornats al Marroc. El 2017, una sala del TEDH va assegurar que aquelles devolucions en calent eren contràries al Conveni Europeu de Drets Humans al tractar-se d’una expulsió col·lectiva i haver-se vulnerat el dret a un recurs efectiu. Els dos joves van ser entregats a les autoritats marroquines sense que s’examinessin individualment les seves circumstàncies ni tinguessin una via efectiva per impugnar la mesura. Tres anys després, la Gran Sala del TEDH va rectificar aquella sentència i va avalar les dues devolucions. En la sentència del 2020 es va establir que van ser aquells migrants els que es van col·locar en una situació il·legal a l’intentar entrar deliberadament en territori espanyol i que la falta d’un "procediment individualitzat" va ser conseqüència dels seus propis actes. El tribunal va tenir en compte, a més, que hi havia vies legals d’accés que no havien utilitzat.
Arriba la llei de seguretat ciutadana.
El 2015, després del cas analitzat pel TEDH en el qual regia l’anterior legislació, el Govern va aprovar la llei de seguretat ciutadana, en la qual va incloure una reforma de la llei d’estrangeria que assenyalava que "els estrangers detectats en la línia fronterera de Ceuta o Melilla mentre intenten superar els elements de contenció poden ser rebutjats per impedir la seva entrada il·legal". La disposició afegeix dues salvaguardes: que "el rebuig es faci respectant la normativa internacional de drets humans i de protecció internacional" i que "les sol·licituds de protecció internacional es formalitzin als llocs habilitats dels llocs fronterers". La norma va ser recorreguda pel PSOE i altres partits.
La sentència del tc.
A finals del 2020, uns mesos després de l’últim pronunciament del TEDH, va arribar a la sentència del Tribunal Constitucional, que va establir que les devolucions en calent tenen lloc en la Constitució "sempre que s’interpretin" segons els següents criteris: que no s’apliquin de manera massiva i automatitzada, sinó a "les entrades individualitzades"; que pugui donar un "ple control judicial" de la decisió per poder comprovar que la devolució és conforme a la llei, i que compleixi "les obligacions internacionals". Un any després, el TC va tornar a confirmar en una altra sentència el que ja havia expressat el 2020.
L’alt tribunal i els menors.
La penúltima de les intervencions judicials es va produir després de la crisi migratòria que va viure Ceuta l’any 2021, quan aproximadament 12.000 persones van saltar la tanca fronterera, molts dels quals eren nens. El gener del 2024, el Tribunal Suprem va confirmar que la devolució d’aquests menors no acompanyats al Marroc va ser il·legal al considerar que les autoritats van actuar amb "absoluta inobservança" de la llei d’estrangeria, segons la qual hauria sigut necessària l’obertura d’un procediment administratiu individual sobre cada afectat per determinar la seva maduresa i amb la intervenció del fiscal per vetllar pels seus drets.
El suprem i el mar.
L’última sentència sobre les devolucions en calent, que és a la qual s’ha referit el Govern en els últims dies per explicar l’allau de persones migrants a Ceuta, és la que va dictar el Tribunal Suprem el 8 de juliol d’aquest any. La sentència analitza l’entrega al Marroc d’una persona de nacionalitat algeriana que havia sigut interceptada al mar quan intentava arribar a Ceuta nedant. El TS va dictar que, com diu la llei, només es pot retornar els que intenten superar els "elements de contenció fronterers". És a dir, la tanca. És per això que, en aquesta ocasió, la majoria dels migrants han acabat entrant nedant. El president Pedro Sánchez va anunciar la col·locació de boies al mar com a frontera per ajustar-se al text de la llei.
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