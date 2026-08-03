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Crisi migratòria

Albares exigeix «ajuda» a Europa i eximeix el Marroc de qualsevol responsabilitat en l’entrada massiva de migrants

El ministre d’Afers Exteriors creu que la situació a Ceuta es va deure a «una activitat inusual a les xarxes socials» i a la «internacional reaccionària»

Acusa Itàlia i altres països europeus de «no haver estat a l’altura» i destaca que Espanya és el país «amb menys entrades irregulars del Mediterrani

Última hora de Ceuta i Melilla, en directe

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, a Universitat Menéndez Pelayo de Santander, el 21 de juliol.

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, a Universitat Menéndez Pelayo de Santander, el 21 de juliol. / Juanma Serrano - Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha exigit avui a la Unió Europea «ajuda» i «solidaritat» després de l’entrada massiva de desenes de milers de migrants a Ceuta en pràcticament 24 hores. En una entrevista a ‘La Hora’ de La 1, Albares ha tornat a eximir el Marroc de qualsevol responsabilitat per haver permès l’entrada il·legal de persones a Espanya a través del mar. Al contrari, ha destacat la seva «total col·laboració» i «des del primer moment» per facilitar el retorn immediat de milers de migrants.

El titular d’Exteriors ha apuntat que aquesta «inèdita situació» s’ha produït especialment després d’«una activitat inusual a les xarxes socials» i amb l’ajuda també immediata de la que ha anomenat «la internacional reaccionària», que va començar a estendre «buls i mentides» a internet, segons ha dit.

El ministre s’ha mostrat especialment molest i dolgut amb diversos països europeus, dels quals ha citat especialment Itàlia. Com ha manifestat, Itàlia «no ha estat a l’altura» en la resposta a la crisi espanyola. I ha exigit i demanat «unitat entorn de Ceuta i Melilla» a tots els països europeus «perquè Ceuta i Melilla són ciutats europees i són també la frontera sud d’Europa».

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Albares ha destacat que Espanya és «el país d’Europa amb menys entrades d’immigrants irregulars a través del Mediterrani» i Itàlia és, al contrari, «el que més entrades d’il·legals registra» per Lampedusa. De fet, ha ressaltat que «ja li agradaria a Itàlia poder resoldre de la manera com ho ha fet Espanya el seu problema» a Lampedusa. A més, ha destacat que Espanya sempre ha estat recolzant en la resposta als països europeus quan han tingut aquest problema. I ha demanat el mateix als seus socis europeus.

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