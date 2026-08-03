Amb l’ajust econòmic que promou Cuba no n’hi ha prou per a Trump
L’Havana proposa eliminar ministeris, suprimir milers de funcionaris i permetre més inversió privada / Washington exigeix canvis polítics
Abel Gilbert
"Ratifiquem que no ens desviem del nostre model socialista. Per contra, el defensarem i s’adopten les decisions necessàries per consolidar-lo". La certesa del primer ministre, Manuel Marrero Cruz, es dissol en l’aire d’un estiu impossible per a Cuba. L’àmbit meteorològic i el polític van agafats de la mà. El present informa els cubans que en l’horitzó apareix un ajustament de proporcions i que l’àmplia obertura econòmica que escombra el model que havia començat a construir-se a partir de 1959 penja de l’aire mentre no avanci una negociació amb els EUA. Les noves mesures s’acompanyen de senyals a l’Administració de Donald Trump, que des de començament de l’any no solament ha imposat un cèrcol energètic contra l’illa. La bateria de sancions i amenaces ha acabat foragitant les empreses estrangeres que tenien negocis en el turisme i la mineria. El viceministre de Relacions Exteriors, Carlos Fernández de Cossío, va indicar a The New York Times que l’obertura al capital cubà americà i nord-americà seria tan àmplia que fins i tot "el mateix Trump hi podria invertir". Ara com ara, això no pot passar a causa de "les lleis nord-americanes".
L’Havana avança en una direcció que fa una dècada, quan es van restablir les relacions diplomàtiques, hauria aplaudit amb escreix l’Administració de Barack Obama. Però els temps han canviat i Washington espera el que les autoritats cubanes no accepten: una rendició incondicional en termes polítics. Ha buscat en les seves converses informals una flexibilitat que no troba. Enmig de les disputes i les creixents apagades, s’ha decidit eliminar set dels 27 ministeris. L’al·legada reducció de la burocràcia estatal que es mira al mirall d’altres narratives similars llatinoamericanes que el castrisme hauria qualificat com a "neoliberals". L’ajustament comporta la supressió de 92.000 llocs de treball a les àrees de salut, educació, cultura i esport, motiu d’orgull del projecte "socialista".
Alhora, s’ha confirmat l’àmplia obertura als àmbits privats en diferents departaments econòmics: distribució de combustible, serveis farmacèutics i òptics, residències de gent gran, terminals de passatgers i càrrega, instal·lacions portuàries i importació de vehicles. S’habilita la presència del capital estranger en operacions petrolieres i energies renovables, la mineria, l’agricultura, el turisme, el comerç exterior i el sistema financer.
Full de ruta
El full de ruta inclou l’eliminació del límit de 100 treballadors per a empreses mitjanes i la transformació d’empreses estatals en societats mercantils per accions. El gir és tan profund que mareja bona part d’una societat acostumada a altres regles. L’Estat es compromet a mantenir el rol central en la salut i l’educació, així com la indústria del tabac. L’aplicació d’aquestes transformacions exigirà prop de 138 normes jurídiques, d’acord amb el cronograma del Ministeri de Justícia.
"Malgrat el consens sobre la necessitat de fer canvis en l’economia cubana, les mesures han obert més preguntes que no pas certeses", va assenyalar Wilder Pérez Varona al portal La joven Cuba. "És impossible no demanar-se qui són els qui podran acumular riquesa, què passarà amb els treballadors dels sectors menys rendibles, com s’evitarà que privilegis burocràtics mutin cap a l’oligarquia, i quin paper tindrà el mercat".
Els plans del Govern coincideixen amb la divulgació d’una Proposta per transformar l’economia cubana, elaborada per cinc destacats economistes cubans: Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres i Pavel Vidal. En el text es proposa una economia social de mercat sustentada en un Estat democràtic de Dret, que "és el contrari del que el poder ha ofert: canviar el model econòmic per no canviar res en el terreny polític". Per als autors, la crisi cubana és resultat de factors externs i interns que són convergents. S’ha esgotat una solució institucional que concentra el poder econòmic i polític, i que per això exigeix la substitució del model vigent, "no retocar-lo".
L’illa, afirmen, necessita com a "principi irrenunciable" una nova institucionalitat basada en la llibertat d’expressió, d’associació i de premsa, així com l’exercici del dret a vaga. Es requereixen, a més d’eleccions lliures, competitives, "pluripartidistes i periòdiques, inclusives, periòdiques i transparents". Entre les mesures concretes que proposen, destaquen la fragmentació de l’empori economicomilitar GAESA i la transferència de les seves empreses, actius i reserves a institucions civils i al Banc Central. També es mostren a favor d’un procés de privatitzacions sotmès a "regles d’insolvència i bon govern, precisament per impedir que la nomenclatura converteixi el patrimoni públic en propietat privada a favor seu". Els autors són concloents: l’arquitectura política actual impedeix aquestes reformes, i per portar-la a terme és indispensable, a més, el suport internacional juntament amb assistència financera per a la reinserció global de Cuba.
Sense resposta
Les autoritats cubanes no han respost al document. Les urgències no donen espai per conrear una cultura del debat que no ha existit mai. Les discussions tenen lloc fora de la premsa oficial. Mentrestant, la pressió nord-americana no s’atura. Molts cubans no surten de la perplexitat després de la lectura a les xarxes socials d’un document del Departament d’Estat que, segons assenyala l’historiador Julio César Guanche, "es pot llegir com un guió de cine", tot i que sigui un informe de seguretat nacional: "cent pàgines dedicades a demostrar que des de 1959 tot el que s’ha mogut a l’esquerra als EUA –els Panteres Negres i les mares de les caravanes d’ajuda, Angela Davis i els sindicats, Black Lives Matter i els advocats d’ofici– va ser, en el fons, una operació cubana". En aquesta lògica, "les protestes per l’assassinat de George Floyd no van néixer d’un genoll sobre un coll durant nou minuts" sinó de la influència de l’Havana. "És la vella fantasia de l’amo: l’esclau estava content fins que va arribar l’agitador de fora" per controlar "universitats, alcaldies, fundacions i fins i tot el Partit Demòcrata".
A banda del contingut de l’esmentat informe, la "catàstrofe cubana" és un fet irrefutable que va més enllà dels condicionaments de la política de Washington envers una illa exhausta. Guanche remarca en aquest sentit un fet que comença a sortir a la superfície en moltes converses: "l’Estat cubà mereix crítica, i molta". En mereix "pel partit únic, per la repressió a la diferència, i específicament per la del juliol del 2021, per l’asfíxia de la premsa independent, per una economia que expulsa la població. Aquesta crítica té diversos llocs legítims per enunciar-se. Un d’aquests llocs és una tradició amb nom propi, la del republicanisme democràtic, que va definir la llibertat com a no dominació, com no ser serf de ningú".
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