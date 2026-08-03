Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per plujaERO MunichOfegament a la piscina de JorbaPiscines Manel EstiarteFestimariuSílvia Caballol
instagramlinkedin

Mitjana de sondejos

Enquestes de les eleccions a Catalunya: així estan els sondejos

L’enquesta d’EL PERIÓDICO sobre les eleccions a Catalunya, al complet: taules, encreuaments i microdades

¿D’on sortirien els 867.000 vots d’Aliança Catalana? Perfil del votant d’Orriols

Enquestes de les eleccions generals a Espanya: així estan els sondejos

Enquestes de les eleccions als Estats Units 2026: així estan els sondejos sobre Trump i les ‘midterm’

mitjana enquestes Catalunya 2023

mitjana enquestes Catalunya 2023

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jose Rico

Barcelona

Dos anys després de la investidura de Salvador Illa, el Govern i els partits se’n van de vacances amb la confirmació del gran moviment sísmic que es presumeix en l’horitzó. La distensió que va acompanyar el fracàs del procés independentista va deixar pas a una estabilitat que es pot veure sacsejada el curs vinent polític, en el qual hi haurà eleccions municipals i generals, per l’auge d’Aliança Catalana. El partit d’extrema dreta independentista que lidera l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, manté una escalada que fa tremolar la resta de formacions i que, sumada al desgast del PSC en l’Executiu, amenaça de complicar la futura governabilitat.

La mitjana de totes les enquestes sobre les eleccions catalanes publicades durant l’actual legislatura situa el PSC al capdavant amb el 24,7% dels vots, 1,6 punts menys que fa un mes i tres punts menys que en els comicis del 2024. Aquesta erosió ha fet que la distància d’Illa sobre el segon s’hagi reduït de 10 a 8,3 punts l’últim mes. I aquesta segona força ja no és Junts, sinó ERC, que ha pujat fins al 16,4% dels sufragis, 1,7 punts més que al juliol i gairebé tres punts més que a les urnes. No obstant, els republicans tenen al darrere Aliança Catalana, l’ascens del qual el fa col·locar-se en tercera posició amb el 15,1% de les paperetes, cosa que representa un salt de 6,5 punts en només un mes (al juliol era la cinquena força).