Mitjana de sondejos
Enquestes de les eleccions a Catalunya: així estan els sondejos
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Jose Rico
Dos anys després de la investidura de Salvador Illa, el Govern i els partits se’n van de vacances amb la confirmació del gran moviment sísmic que es presumeix en l’horitzó. La distensió que va acompanyar el fracàs del procés independentista va deixar pas a una estabilitat que es pot veure sacsejada el curs vinent polític, en el qual hi haurà eleccions municipals i generals, per l’auge d’Aliança Catalana. El partit d’extrema dreta independentista que lidera l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, manté una escalada que fa tremolar la resta de formacions i que, sumada al desgast del PSC en l’Executiu, amenaça de complicar la futura governabilitat.
La mitjana de totes les enquestes sobre les eleccions catalanes publicades durant l’actual legislatura situa el PSC al capdavant amb el 24,7% dels vots, 1,6 punts menys que fa un mes i tres punts menys que en els comicis del 2024. Aquesta erosió ha fet que la distància d’Illa sobre el segon s’hagi reduït de 10 a 8,3 punts l’últim mes. I aquesta segona força ja no és Junts, sinó ERC, que ha pujat fins al 16,4% dels sufragis, 1,7 punts més que al juliol i gairebé tres punts més que a les urnes. No obstant, els republicans tenen al darrere Aliança Catalana, l’ascens del qual el fa col·locar-se en tercera posició amb el 15,1% de les paperetes, cosa que representa un salt de 6,5 punts en només un mes (al juliol era la cinquena força).
Aquest fort creixement d’Aliança en tot just un mes coincideix amb la publicació de les enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i d’EL PERIÓDICO, que situaven el partit d’Orriols com a tercera i segona força política, respectivament. El gran damnificat per l’auge dels ultres és Junts, que ha perdut quatre punts l’últim mes i es quedaria en quarta posició amb el 12,3% dels vots, cosa que suposa una caiguda de nou punts i mig respecte a les eleccions del 2024, quan va obtenir la segona plaça.
Es manté la igualtat entre el PP i Vox, tot i que les dues formacions han baixat lleugerament des del juliol i ara els ultres (9,8%) tenen mig punt més que els populars (9,3%). No obstant, Vox milloraria en dos punts el seu últim resultat electoral, mentre que el PP perdria un punt i mig. Els Comuns, amb el 4,5%, i la CUP, amb el 3,8%, han perdut pistonada des del mes passat i empitjorarien els resultats que van obtenir en les eleccions.
Traduïdes aquestes estimacions de vot en escons, el PSC baixaria als 36 diputats (ara en té 42), quatre menys que fa un mes. ERC pujaria a 24 parlamentaris (avui en té 20), tres més que al juliol, però estaria empatada amb Aliança Catalana, que en només un mes ha duplicat les seves expectatives i aconseguiria 24 escons (ara en té 2), quan al juliol se situava amb 11. Junts continua caient i perdria la meitat de la seva representació al quedar-se amb 18 seients (avui en té 35). El PP i Vox també estarien empatats a 13 diputats després que els ultres hagin arrabassat dos representants als populars l’últim mes. Els Comuns baixarien de 6 a 4 escons i la CUP, de 4 a 3 diputats.
Amb aquests resultats, Illa no tindria assegurada la continuïtat com a president de la Generalitat perquè la suma de la majoria que va propiciar la seva investidura (el PSC,ERC i els Comuns) es quedaria amb 64 escons, tres menys que al juliol i a quatre de la majoria absoluta (68). En canvi, l’independentisme sí que tindria opcions de tornar al Govern, però, per a això, ERC, Junts i la CUP haurien d’acceptar un pacte amb Aliança Catalana, ja que d’aquesta manera sumarien 69 diputats.
Els càlculs realitzats per EL PERIÓDICO a partir d’una fórmula feta servir per Ivan Serrano, investigador de l’IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC, corresponen a la mitjana ponderada dels principals sondejos publicats. La ponderació es realitza, com en altres fórmules d’aquest tipus, en funció de la mida de la mostra (com més gran, més valor) i de la data del treball de camp (com més recent, més significativa). S’ha de tenir en compte que algunes enquestes, com les del CIS, només ofereixen estimacions de vot, però no d’escons, cosa que influeix en les mitjanes de cada variable.
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