"Allà ens porten al Sàhara"
Tot i que la majoria persones que van entrar de manera il·legal dijous han tornat al país africà, n’hi ha milers que continuen campant lliurement per la ciutat espanyola.
May Mariño
La ciutat autònoma de Ceuta continua immersa en l’impacte de la crisi migratòria, que aquesta setmana va viure el seu punt àlgid dijous amb l’entrada de milers de persones, tant per mar com per la frontera terrestre d’El Tarajal. Tot i que la immensa majoria dels que van entrar de manera il·legal han tornat, n’hi ha milers que continuen campant per la ciutat. Sense rumb clar. Tret del camí que els porti a aconseguir aliment, ja sigui en botigues que els deixen comprar amb els pocs dírhams –moneda marroquina– que van portar en la travessia o bé en llocs on la ciutadania o els comerciants els faciliten aliment.
"Menjar, sisplau", demanen a mesura que t’acostes a algun grup de migrants dels que hi ha a la ciutat. Parlant amb ells, molts no volen ser gravats ni en vídeo ni en àudio, i tenen clar que no tornaran al Marroc. "[Allà] ens porten al Sàhara", "ens peguen", afirmen en un intent de parlar espanyol. Pocs dominen qualsevol altra llengua que no sigui el dàrija –àrab marroquí–, però amb gestos i voluntat, i paraules aïllades, transmeten que no es mouran de Ceuta. El seu objectiu és creuar a la Península per retrobar-se amb familiars. Una família que tampoc saben dir exactament on és. Alguns volen creuar al continent per continuar rumb a altres països: "Jo Itàlia, mare allà".
Van fugint de la policia –ja sigui la nacional, la local o fins i tot l’Exèrcit–, perquè els insten a dirigir-se a la frontera, que és el camí que tenen clar que no emprendran. Per això acaben amagant-se en diferents punts de la ciutat, com la zona muntanyosa de per García Aldave, on hi ha coves que els serveixen d’empara.
Però els que vaguen pel carrer, els que es troba la policia, ja saben quin és el destí final. A alguns els porten de manera voluntària fins al punt de tornada per El Tarajal, però d’altres hi van forçats, relaten alguns migrants que asseguren que l’Exèrcit els porta des del CETI fins a la frontera.
El que és evident és que la platja de Benítez es veia aquest diumenge diferent als dos últims dies. És més, els migrants podien jugar una estona al futbol perquè ja no estava a vessar com els últims dies. A la muntanya d’El Sarchal encara hi ha centenars de persones, però moltes menys en comparació. Agents de la Policia Nacional continuen custodiant els dos enclavaments al costat del CETI, però el nombre de persones congregades s’ha reduït en les últimes hores.
És més, els serveis de neteja de l’Ajuntament de Ceuta van passar per la carretera d’accés al Centre Temporal d’Internament d’Immigrants per arreglar la zona on tenen instal·lat el campament centenars de persones que recullen bosses de residus. Membres d’oenagés locals com Luna Blanca treballen a la zona i s’interessen per les necessitats dels migrants per subministrar-los aliments davant la incapacitat del CETI d’acollir tots els que s’hi han congregat. També l’organització Elín va alertar que moltes d’aquestes persones actualment sobreviuen al carrer sense prou accés a recursos bàsics.
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