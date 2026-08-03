Crisi a Ceuta
Feijóo qualifica de «pària» Sánchez i dubta que el CNI no sabés res de l’allau sobre Ceuta
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Mariano Alonso Freire
Madrid
El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va arremetre de nou aquest dilluns contra el president del Govern, Pedro Sánchez, a qui va titllar de «pària» en una entrevista a Telecinco, mentre va mostrar els seus dubtes sobre que realment el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) no sabés res amb temps de l’allau migratòria sobre Ceuta, que ha causat ja gairebé noranta morts a la ciutat autònoma, que des de dijous passat va rebre immigrants en un nombre equivalent al 60% de la seva població.
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