Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per plujaERO MunichOfegament a la piscina de JorbaPiscines Manel EstiarteFestimariuSílvia Caballol
instagramlinkedin

Crisi a Ceuta

Feijóo qualifica de «pària» Sánchez i dubta que el CNI no sabés res de l’allau sobre Ceuta

Feijóo, aquest cap de setmana a Ceuta

Feijóo, aquest cap de setmana a Ceuta / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va arremetre de nou aquest dilluns contra el president del Govern, Pedro Sánchez, a qui va titllar de «pària» en una entrevista a Telecinco, mentre va mostrar els seus dubtes sobre que realment el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) no sabés res amb temps de l’allau migratòria sobre Ceuta, que ha causat ja gairebé noranta morts a la ciutat autònoma, que des de dijous passat va rebre immigrants en un nombre equivalent al 60% de la seva població.

Notícia en elaboració.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
  2. De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
  3. La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
  4. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
  5. La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
  6. Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
  7. El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
  8. Quatre rescats a la muntanya en un dia a la Catalunya Central

La pressió migratòria es desplaça cap als territoris governats pel PP

La pressió migratòria es desplaça cap als territoris governats pel PP

Igualada Comerç presenta la imatge d'una 60a Botiga al Carrer que vol marcar un abans i un després

Igualada Comerç presenta la imatge d'una 60a Botiga al Carrer que vol marcar un abans i un després

La penya La Corneta impulsarà un homenatge a les dones pioneres del Corre de bou de Cardona

La penya La Corneta impulsarà un homenatge a les dones pioneres del Corre de bou de Cardona

Restaurant Miami

Restaurant Miami

Gil Membrado, d'Olost, signa en el Ral·li de Finlàndia la seva primera doble victòria al Mundial

Gil Membrado, d'Olost, signa en el Ral·li de Finlàndia la seva primera doble victòria al Mundial

El Govern adquireix a Manresa el bloc 8 okupat "per incorporar nous habitatges al parc públic de lloguer social"

El Govern adquireix a Manresa el bloc 8 okupat "per incorporar nous habitatges al parc públic de lloguer social"

Melilla denuncia l’abandonament del Govern i exigeix recuperar una franja neutral de 500 metres a la frontera amb el Marroc

Melilla denuncia l’abandonament del Govern i exigeix recuperar una franja neutral de 500 metres a la frontera amb el Marroc

La factura de la llum inclourà un recàrrec de 29,6 milions d’euros per pagar a les elèctriques per reposar el sistema després de l’apagada

La factura de la llum inclourà un recàrrec de 29,6 milions d’euros per pagar a les elèctriques per reposar el sistema després de l’apagada
Tracking Pixel Contents