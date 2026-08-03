El Govern ha reformat 170 tràmits per agilitzar-los i reduir burocràcia
La Generalitat ha invertit 11,3 milions per aconseguir una Administració que aspira a ser "més àgil" i millorar la relació amb els ciutadans
Quim Bertomeu
Un dels primers objectius que es va plantejar el Govern de Salvador Illa fa dos anys a l’arribar al càrrec va ser mirar de reduir la burocràcia a Catalunya, que va identificar com un problema de primer ordre per als ciutadans i també com un fre a l’activitat econòmica. Arribat l’equador del mandat, la Generalitat ha reformat 170 tràmits administratius de tots els àmbits per agilitar-los i vol que siguin 210 abans d’acabar la legislatura. En total, és la responsable de prop de 2.000 tràmits.Un dels primers objectius que es va plantejar el Govern de Salvador Illa fa dos anys a l’arribar al càrrec va ser intentar reduir la burocràcia a Catalunya, que va identificar com un problema de primer ordre per als ciutadans i també com un fre a l’activitat econòmica. Arribat l’equador del mandat, la Generalitat ha reformat 170 tràmits administratius de tots els àmbits per agilitar-los i vol que siguin 210 abans d’acabar la legislatura. En total, és la responsable d’uns 2.000 tràmits.
Els canvis s’han introduït en àmbits molt diversos com la salut, l’educació, l’empresa, l’agricultura i la justícia. Per exemple, si algú s’ha d’operar en un hospital de la Generalitat, ja no s’ha de desplaçar uns dies abans al centre per firmar el consentiment previ a l’operació. Ho pot fer de forma digital a través de l’espai virtual La meva salut. La Vall d’Hebron ja fa temps que ho va posar en pràctica. L’anestesiòloga Sandra Galve Granado defensa que ha representat una millora. "El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i poder llegir-lo tranquil·lament, i el professional té la certesa que el pacient ja el llegirà quan vulgui", assenyala.Els canvis s’han introduït en àmbits molt diversos com la salut, l’educació, l’empresa, l’agricultura i la justícia. Per exemple, si algú ha d’operar-se en un hospital públic de la Generalitat, ja no ha de desplaçar-se uns dies abans al centre per firmar el consentiment previ a l’operació. Ho pot fer de forma digital a través de l’espai virtual ‘La Meva Salut’. L’Hospital Vall d’Hebron ja fa temps que el va posar en pràctica. L’anestesiòloga Sandra Galve Granado defensa que ha suposat una millora "per als pacients i per als professionals". "El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i poder llegir-lo tranquil·lament mentre que el professional té la certesa que el pacient ja el llegirà quan vulgui", exposa.
Certificats de català
La reforma també ha arribat a les acreditacions de català. Ja no s’ha d’anar a una oficina del Consorci de Normalització Lingüística per recollir el certificat més bàsic, sinó que es pot obtenir digitalment en l’àrea privada de la web de la Generalitat.
Els professors han vist alleugerit algun tràmit, ja que la borsa per a les substitucions es pot gestionar en temps real mitjançant una aplicació mòbil. Això accelera la cobertura de baixes i també redueix la càrrega burocràtica dels centres educatius.La reforma també ha arribat a les acreditacions de català: ja no s’ha d’acostar a una oficina del Consorci de Normalització Lingüística per recollir el certificat més bàsic, que es pot obtenir digitalment a través de l’àrea privada de la web de la Generalitat. També els professors han vist alleugerit algun tràmit, ja que la borsa per a les substitucions de docents es pot gestionar en temps real a través d’una aplicació mòbil. Això està pensat per accelerar la cobertura de les baixes i treure càrrega burocràtica als centres educatius.
Aquest combat contra la burocràcia també té per objectiu aconseguir facilitar l’activitat econòmica. D’aquesta manera, s’han reduït els tràmits per demanar autoritzacions per organitzar activitats a la platja; per dur a terme activitats econòmiques a les carreteres, com l’obertura de restaurants; per donar-se d’alta com a productor de residus, o per registrar la compra de tota mena de maquinària agrícola.Aquest combat contra la burocràcia també té per objectiu facilitar l’activitat econòmica. Així, s’han reduït els tràmits per demanar les autoritzacions necessàries per organitzar activitats a la platja; per realitzar activitats econòmiques a les carreteres –com l’obertura de restaurants–; per donar-se d’alta com a productor de residus o per registrar oficialment la compra de maquinària agrícola, entre altres qüestions.
Aquesta iniciativa s’ha portat a terme mitjançant el programa Catgirem i ha representat una inversió d’11,3 milions d’euros. Segons càlculs del Govern, ha de servir per estalviar als ciutadans més de sis milions d’hores en gestions. El procés per implementar els canvis ha inclòs entrevistes a dos mil usuaris i l’anàlisi de vint mil queixes.Aquesta iniciativa s’ha portat a terme a través del programa Catgirem i ha suposat una inversió d’11,3 milions d’euros. Segons càlculs del mateix Govern, ha de servir per estalviar a la ciutadania més de sis milions d’hores en gestions administratives. El procés per portar a terme els canvis ha inclòs entrevistes a 2.000 persones usuàries i l’anàlisi de 20.000 queixes rebudes per Generalitat.
Aquesta reforma de l’Administració està liderada per la Conselleria de Presidència, que dirigeix Albert Dalmau. "L’objectiu és fer la vida més fàcil a la gent i, en una mena de lluita contra la burocràcia, poder fer els tràmits més entenedors, més àgils i més clars", explica el conseller. També es pretén "reduir el temps" que les persones dediquen a la relació amb l’Administració, que de vegades pot arribar a posar al límit la paciència de la gent.
Intel·ligència artificial
Dalmau està convençut que menys burocràcia repercuteix no només en la vida dels ciutadans sinó també en la dels treballadors públics. "Un excés de burocràcia i un excés de llenguatge complicat genera errors tant per part dels ciutadans com de l’Administració", assenyala.Aquesta reforma de l’administració està liderada per la Conselleria de Presidència, que dirigeix Albert Dalmau. "L’objectiu és fer-li més fàcil la vida a la gent i, en una espècie de lluita contra la burocràcia, poder fer els tràmits més comprensibles, més àgils i més clars", explica el conseller. També es pretén "reduir el temps" que les persones dediquen a la seva relació amb l’administració, que de vegades pot posar al límit la paciència de la gent. Dalmau està convençut que una menor burocràcia no només repercuteix en la vida dels ciutadans, sinó també en la dels treballadors públics. "Un excés de burocràcia i un excés de llenguatge complicat genera errors tant per part dels ciutadans com de la mateixa administració", conclou.
En tot aquest projecte, la intel·ligència artificial (IA) hi té un pes important: s’han desenvolupat 38 sistemes d’IA per recolzar l’agilitat dels tràmits. El cas més destacat és la nova web de la Generalitat (gencat.cat). El primer que hi troba un usuari és una intel·ligència artificial a la qual es pot fer qualsevol consulta o tràmit vinculat amb l’Administració catalana. Dalmau defensa que, amb aquesta tecnologia, el Govern "no vol substituir ningú", però considera que és una "eina imprescindible per fer més eficient la tasca" dels funcionaris.En tot aquest projecte la intel·ligència artificial (IA) té un pes important: s’han desenvolupat 38 sistemes d’IA orientats a recolzar l’agilitat dels tràmits. El cas més destacat és el de la nova web de la Generalitat (gencat.cat). El primer que troba un usuari és una intel·ligència artificial a què se li pot preguntar per qualsevol consulta o tràmit vinculat amb l’administració catalana. Dalmau defensa que amb aquesta tecnologia el Govern "no vol substituir ningú", però considera que és una "eina imprescindible per fer més eficient la tasca" dels funcionaris.
Menys formularis
Aquesta guerra contra la burocràcia també va suposar l’eliminació de 1.800 formularis en PDF, que van ser substituïts per formularis en HTML. Les dades s’envien directament a través de la web de manera interactiva, sense necessitat de descarregar cap document. També es va potenciar l’ús de Bizum. La Generalitat va quadruplicar els diners que rep a través de l’aplicació de pagaments instantanis: va passar de 300.000 euros ingressats l’any 2024 als 1,4 milions del 2025Aquesta ‘guerra’ contra la burocràcia també ha suposat l’eliminació de 1.800 formularis en PDF, que han sigut substituïts per formularis a HTML. És a dir, les dades s’envien directament a través de la web de manera interactiva. Això significa que no s’ha de descarregar cap document, cosa que estalvia temps a l’usuari. També s’ha potenciat l’ús de Bizum. Com va explicar EL PERIÓDICO al seu dia, la Generalitat ha quadruplicat els diners que rep a través de l’aplicació de pagaments instantanis: va passar dels 300.000 euros ingressats el 2024 als 1,4 milions del 2025..
La reforma global de l’Administració va ser llançada pel president l’any passat, a partir d’un document amb 50 propostes elaborat per un grup d’experts. Algunes d’aquestes propostes ja s’han portat a terme, com l’eliminació de la cita prèvia obligatòria per relacionar-se amb l’Administració o la reforma integral de la web de la Generalitat per facilitar les gestions dels ciutadans. Aquesta ‘guerra’ contra la burocràcia forma part de la reforma global de l’Administració que va llançar el president l’any passat a partir d’un document amb 50 propostes elaborat per un grup d’experts. Algunes d’aquestes propostes ja s’han portat a terme, com l’eliminació de la cita prèvia obligatòria a l’hora de relacionar-se amb l’administració o la reforma integral de la web de la Generalitat per facilitar les gestions dels ciutadans.El president considera que, si millora la percepció cap a l’Administració, es podrà combatre "el discurs de l’antipolítica" i pot contribuir a frenar l’extrema dreta.Altres d’aquelles mesures estan en ple tràmit. La més recent –anunciada aquesta setmana–, és l’impuls d’una llei perquè l’elecció dels directius del sector públic es faci per mèrits i capacitat i no per adscripció política com fins ara. El president està convençut que si millora la percepció de la gent cap a l’administració es podrà combatre "el discurs de l’antipolítica", segons el qual res funciona i tot va malament. En definitiva, creu que una administració més eficaç també pot ser un element que contribueixi a frenar l’auge de l’extrema dreta.
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