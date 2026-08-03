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Guàrdies civils acusen falta de mitjans i de previsió arran de la crisi de Ceuta

Guàrdies civils acusen falta de mitjans i de previsió arran de la crisi de Ceuta

Guàrdies civils acusen falta de mitjans i de previsió arran de la crisi de Ceuta / JORGE GUERRERO / AFP

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Carlota Camps

Barcelona

La crisi migratòria viscuda a Ceuta ha reactivat les reclamacions dels agents de la Guàrdia Civil desplegats a la frontera, que denuncien falta de previsió i de mitjans. Així ho va denunciar l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), l’organització majoritària del cos, a través d’un comunicat publicat ahir. El sindicat titlla de "devastadora" la situació viscuda l’última setmana i assenyala que ha tornat a retratar la "precarietat" en què assegura que treballen els guàrdies civils.

Segons l’organització, els agents desplegats a la zona van afrontar "serveis interminables sense prou relleus" i enfrontar-se al rescat de cadàvers, també de menors, sense comptar amb un "suport psicològic estructurat".

A més, des del sindicat denuncien que en els primers moments de la crisi "ni tan sols estava garantit l’avituallament bàsic". "Va ser l’AUGC la que, des de les primeres hores, va suplir les carències logístiques de la Guàrdia Civil portant aigua als agents desplegats en primera línia. No hauria de ser una associació professional la que compensi allò que l’Estat no planifica", adverteixen. Així, l’AUGC acusa el Govern, i concretament el Ministeri de l’Interior, de no haver planificat una estratègia malgrat els avisos previs que asseguren que existien.

"Discursos d’odi"

Però l’associació fa també una crida "a la calma i contra els discursos d’odi" davant l’arribada a Ceuta "d’agitadors i activistes ultres procedents de la Península". Una situació que, denuncien els agents, "no ha fet més que crispar un ambient ja per si tens": "La polarització no protegeix en situacions extremes: les incendia".

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L’organització crida tots els grups polítics a treballar junts en un gran acord que garanteixi que episodis com aquest no es repeteixin.

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