Unió Europea
Junts recupera família política europea a l’incorporar-se al Partit Demòcrata
Els postconvergents van ser expulsats del grup liberal europeu per la pressió de Ciutadans després del procés
¿Què passarà ara amb Carles Puigdemont? ¿Quan tornarà? Els escenaris que s’obren després de l’aval del TJUE a la llei d’amnistia
Carlota Camps
Junts per Catalunya s’ha incorporat oficialment aquest dilluns al Partit Demòcrata Europeu (PDE/EDP), formació de la qual també forma part el PNB i que està integrada al grup liberal del Parlament Europeu, Renew. D’aquesta manera, els postconvergents recuperen família política europea després de quedar-se’n sense el 2018, pel procés. Convergència i Unió estava integrada dins els liberals europeus, però després de l’1 d’octubre del 2017, la pressió de Ciutadans –llavors també part de Renew– va acabar fent-los fora.
«Quan tot semblava perdut en la llarga nit del franquisme, Catalunya mirava al nord per trobar la llibertat que Europa havia conquerit al derrotar el nazisme. El nostre futur és en una Europa que es reconegui en la diversitat dels seus pobles i nacions, llengües i cultures. Treballarem colze a colze amb els nostres companys de Democrats per fer-ho possible», ha anunciat el líder dels postconvergents, Carles Puigdemont, a través de les xarxes socials.
També el secretari general del partit, Jordi Turull, ha celebrat l’adhesió i ha qualificat el moviment d’«un gran pas endavant» en l’estratègia internacional de Junts. «És una molt bona notícia que esperem sigui l’inici d’un llarg camí junts per defensar la plena sobirania de Catalunya dins d’una Europa federal», ha destacat Turull.
Després de l’aval europeu a l’amnistia
L’adhesió de Junts a aquesta formació europea arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europeadel 16 de juliol que va avalar lallei d’amnistia. El PDE és favorable a l’extinció dels delictes relacionats amb el procés «d’acord amb els principis de l’Estat de dret i les obligacions derivades de l’ordenament jurídic europeu», i també ha traslladat la seva «solidaritat amb les víctimes catalanes de Pegasus i el seu rebuig de les maniobres del Tribunal de Comptes per dilatar l’aplicació de l’amnistia».
Segons destaquen a Junts, l’acord reforça la presència de la formació a Europa i «consolida el seu compromís amb una Unió Europea més democràtica, federal i respectuosa amb la diversitat nacional, cultural i lingüística». Així ho ha apuntat el partit en un comunicat, en el qual també assegura que el PDE «ha donat la benvinguda a Junts destacant la coincidència de valors i principis entre les dues formacions» i que l’esmentada formació europea defensa una UE «construïda sobre la integració, el federalisme i el respecte a la diversitat territorial, lingüística i cultural».
El Partit Demòcrata Europeu actualment està presidit per François Bayrou, que va ser primer ministre de França entre 2024 i 2025 i alcalde de Pau entre 2014 i 2026, entre moltes altres responsabilitats, i la llengua materna del qual és l’occità bearnès. El seu secretari general és Sandro Gozi, un polític amb una llarga trajectòria europeista que va formar part del Govern de Matteo Renzi a Itàlia com a secretari d’Estat d’Assumptes Europeus entre 2014 i 2018 i és eurodiputat des del maig del 2019, elegit a França en la llista Renaissance impulsada entorn d’Emmanuel Macron.
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