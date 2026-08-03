Junts s'incorpora al Partit Demòcrata Europeu gairebé vuit anys després de l'expulsió del PDeCAT dels liberals
El partit de Puigdemont compartirà grup polític amb el PNB o Coalició Canària
ACN
Junts ha anunciat aquest dilluns que s'integra al Partit Demòcrata Europeu (PDE) per "treballar des de la centralitat" per a una Unió Europea (UE) "més respectuosa amb la diversitat nacional que la defineix". La formació s'incorpora així a un partit europeu gairebé vuit anys després que el PDeCAT fos expulsat de l'Aliança dels Liberals Demòcrates Europeus (ALDE). Els de Carles Puigdemont celebren en un comunicat el caràcter "federalista i centrista" del PDE, com també el seu "fort compromís" amb els drets civils i socials. El PDE és dirigit per l'exprimer ministre francès François Bayrou i també en formen part el Partit Nacionalista Basc (PNB) o Coalició Canària. Al Parlament Europeu, el PDE forma part del grup Renew, juntament amb ALDE.
En un comunicat, Junts destaca que, per al PDE, els independentistes "representen una idea central del projecte europeu", que les nacions que integren el club comunitari "no són projectes incompatibles, sinó aliats". Els de Carles Puigdemont subratllen que la seva incorporació a la família demòcrata suposa "reforçar" la seva "projecció internacional" i la "capacitat d'incidència" en debats a escala comunitària.
El PDeCAT va ser membre del partit ALDE fins a l’octubre del 2018, quan va ser expulsat per majoria pel cas del 3 %. La formació llavors presidida per David Bonvehí va vincular l’expulsió a una "campanya d'assetjament" de Ciutadans, membre d’ALDE, que ocupava en aquell moment una de les vicepresidències del partit.
La incorporació "reforça el compromís" del PDE amb l'estat de dret
El PDE subratlla en un missatge al seu perfil de la xarxa social 'X' que la incorporació de Junts a les seves files "reforça el compromís" amb l'estat de dret, el "diàleg democràtic" i la implementació "fidel" de les decisions judicials arreu d'Europa, en al·lusió a la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia. Aquesta, per als demòcrates, "hauria de ser implementat d'acord amb els principis de l'estat de dret i les obligacions derivades de l'ordenament legal europeu".
Actualment, l'únic representant de Junts escollit a les eleccions europees del 2024, Toni Comín, no pot exercir el seu càrrec des de fa dos anys perquè es troba a l'exili i no s'ha desplaçat a Madrid per jurar la Constitució. La Junta Electoral ha deixat el seu escó vacant.
Els missatges de Puigdemont i Turull
En una publicació a 'X', el president de Junts, Carles Puigdemont, s'ha mostrat "molt content" de l'acord, i ha promès que la seva formació treballarà "braç a braç" amb el PDE. "El nostre futur és en una Europa que es reconegui en la diversitat dels seus pobles i nacions, llengües i cultures", ha afirmat. Puigdemont s'ha proposat "contribuir des d'aquesta gran família política a enfortir el projecte d'Europa", afegint que Catalunya hi ha treballat "fins i tot en les èpoques més difícils", com ara durant "la llarga nit del franquisme".
Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha definit l'aliança com "una gran passa endavant" en l'estratègia internacional de la seva formació. Turull ha descrit el PDE com un partit "fortament europeista, centrista, amb una gran sensibilitat pels drets civils i socials i que respecta el fet nacional català i el nostre dret a decidir el futur". "Una molt bona notícia que desitgem que sigui el principi d’un llarg camí plegats per a defensar la plena sobirania per a Catalunya dins una Europa federal", ha celebrat.
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