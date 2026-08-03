Crisi migratòria
Melilla denuncia l’abandonament del Govern i exigeix recuperar una franja neutral de 500 metres a la frontera amb el Marroc
Imbroda assegura que el que ha passat a Ceuta és el «despropòsit» més gran de la democràcia, a excepció d’ETA
Miguel Ángel Rodríguez
La situació que ha viscut Melilla en els últims dies no ha tingut «res a veure» amb el que ha patit Ceuta davant l’arribada de prop de 70.000 migrants. Ho ha admès el mateix president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, tot i que això no ha evitat que hagi criticat el «fracàs total» de l’Executiu i la «resposta tardana i dolenta» que ha donat a la crisi migratòria. En aquest sentit, també ha denunciat l’abandonament que pateix la seva ciutat per part del Govern de Pedro Sánchez, amb el qual amb prou feines manté contacte i ha exigit que es recuperi una franja neutral de 500 metres a la frontera amb el Marroc per facilitar les tasques de seguretat.
«Ha sigut el despropòsit més gran que es podia haver donat a Espanya des de tota la democràcia, traient ETA. Ha posat en solfa el que és la nació espanyola, la sobirania d’Espanya, i la vida, hisenda i benestar de 85.000 espanyols que són a Ceuta», ha asseverat sobre el que ha passat a Ceuta, una cosa que ha evitat Melilla, malgrat que segons les dades de la Delegació del Govern haurien sigut diversos centenars els migrants que han aconseguit entrar en territori de Melilla en els últims dies saltant la tanca.
Malgrat aquesta situació, ha assegurat que ningú del Govern s’ha posat en contacte amb ell des de fa més d’un any, quan li va trucar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, per parlar sobre l’obertura de la frontera. En els últims dies, ha dit, li han trucat el rei Felip VI, amb qui va mantenir una «conversa interessant i llarga»; el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas; i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. «No se n’assabenten o no volen assabentar-se’n, això és deixadesa», ha denunciat.
Les mesures
«Jo crec que cal fer diverses reflexions i diverses peticions. És moment de desempolsegar la famosa zona neutral, aquella zona de 500 metres que separava els dos estats i que el Marroc se la va anar menjant a poc a poc a poc fins a enganxar-se a la frontera de Melilla i Ceuta», ha reclamat Imbroda en una roda de premsa abans d’explicar que aquesta mesura donaria opció a «una millor protecció» de les dues ciutats autònomes.
També ha plantejat la creació d’una nova línia marítima que anés de Melilla a Nador, cosa que facilitaria l’operació Pas de l’Estret, que es va haver de bloquejar aquests dies pels intents d’assalt de la frontera, amb la qual cosa es va retenir més de 3.000 persones, i prop de 500 vehicles a la ciutat autònoma, a les quals es va haver de donar assistència.
Imbroda també ha posat el focus en els 344 menors estrangers no acompanyat que hi ha actualment sota la cura dels serveis socials de la ciutat. Segons ha dit, la xifra ha passat de 168 a 344 en els últims dies i Melilla només n’hauria de tenir sota la seva custòdia 84, per la qual cosa el Govern s’ha de fer càrrec de tots els altres.
Les relacions amb el país veí
Més enllà de les propostes més pràctiques, Imbroda ha posat l’accent en la necessitat de reconduir la relació amb el país veí. «Els que coneixem com funciona el Marroc sabem que 70.000 persones no es mouen al seu aire sense que ningú n’estigui assabentat i sense que ningú hi posi remei. Sabem que tenen un sistema polític diferent i unes atribucions policials diferents», ha assegurat, apuntant que el Govern marroquí tenia coneixement del que passaria. «A aquestes persones se les manipula», ha dit sobre els marroquins que van entrar a Ceuta, instigats per la pobresa i la gana.
En aquest sentit, ha denunciat que «no es poden fer tantes concessions al Marroc a canvi de res». Hem d’exigir una amistat 100% igual. Hem d’exigir una lleialtat d’anys d’història com a veïns», ha continuat Imbroda abans de qüestionar «què li deu el Govern» al Marroc perquè el país veí «pagui així» Espanya. «L’any 2022 ens en anem del Sàhara. ¿A canvi de què? Encara no ens ho ha explicat el president del Govern», ha insistit el president de Melilla.