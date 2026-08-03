Trump cancel·la el seu atac "a gran escala" contra el règim iranià
El magnat creu, de nou, que hi ha la possibilitat d’aconseguir "un acord ràpid"
Adrià Rocha Cutiller
Després de diversos dies d’amenaçar amb un atac a gran escala contra l’Iran i la tornada a la guerra total, el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar la cancel·lació dels seus bombardejos davant la perspectiva d’aconseguir un "acord ràpid".
Des del febrer d’aquest any –quan va arrencar el conflicte amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei–, el multimilionari ha amenaçat amb atacs enormes per després cancel·lar-los.
La història, en el conflicte entre Washington, l’Iran i Israel, es repeteix cada diverses setmanes. "Els EUA estan amb l’objectiu en el punt de mira i a punt per atacar la República Islàmica en nivells mai vistos des de la segona guerra mundial. Malgrat això, l’Iran i altres països de l’Orient Mitjà ens han demanat parar els atacs als marges d’un acord que ja ha sigut aconseguit", va anunciar el multimilionari a través de les seves xarxes socials.
"Això inclou l’OBERTURA total, completa i immediata de l’estret d’Ormuz, i el final de l’amenaça nuclear iraniana. Basant-me en la seva petició he acceptat, per al benefici del MÓN i la supervivència de la pròspera Iran, de cancel·lar l’atac", va continuar.
La guerra va començar el 28 de febrer amb l’assassinat de Khamenei, i es va acabar el 7 d’abril amb un alto el foc que amb prou feines s’ha mantingut.
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