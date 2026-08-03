Cas Zapatero
Zapatero recorre el ‘xec en blanc’ que el jutge ha donat a la UDEF per analitzar els seus comptes bancaris i els de les seves filles
El jutge va autoritzar noves indagacions en els comptes de Zapatero, en els de les seves filles i la seva secretària després de detectar la UDEF «operatives financeres» sospitoses
Cristina Gallardo
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentat aquest dilluns un recurs en què demana al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama que deixi sense efecte l’ordre donada a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia per aprofundir en la informació sobre diversos comptes corrents al seu nom i al de les seves filles Alba i Laura. Argumenta que la possibilitat que ampliïn la informació «que es consideri pertinent» suposa una «delegació en blanc» que atempta contra els drets fonamentals de l’expresident del Govern.
El recurs, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, assenyala que «resulta evident» que la informació que pugui demanar de manera addicional als moviments bancaris amb el màxim nivell de detall «comprèn un nivell d’ingerència potencial en el dret a la intimitat i les dades personals que no pot quedar a mercè del criteri dels agents de la UDEF, la funció dels quals és auxiliar, de manera que hauran de sol·licitar autorització judicial sobre això amb caràcter previ».
Segons el parer de la defensa, es pot entendre que la unitat policial sol·liciti cert marge d’autonomia en la investigació i l’instructor l’hi concedeixi, però en aquest cas es tracta de peticions que friccionen o xoquen amb drets fonamentals, i requereixen una ponderació dels interessos en conflicte, com així ho exigeix la Constitució i la llei». La defensa afegeix que amb això no vol dir que s’impedeixi l’obtenció de documentació addicional, però sí que necessita «una prèvia autorització judicial mitjançant resolució motivada».
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