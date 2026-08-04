Club Entendre-hi + Animals i plantes
Quins animals i plantes pots veure bussejant a Catalunya?
Les aigües mediterrànies acullen una gran varietat d’espècies animals: fins a 29 de peixos autòctons i més de 30 d’introduïdes
Vega S. Sánchez
Espanya és un país peninsular amb 7.661 km de costa, si s’hi inclou el litoral de les illes Balears i les Canàries. D’aquests, aproximadament el 9,12% pertany a Catalunya, que té un litoral amb una extensió aproximada de 699 quilòmetres.
A les aigües cristal·lines del litoral català, tant bussejadors experimentats com aficionats a l’’snorkel’ tenen l’oportunitat única d’explorar un fascinant món submarí ple de vida marina diversa i sorprenent.
Des de les tranquil·les cales de la Costa Brava fins a les platges daurades de la Costa Daurada, les aigües mediterrànies acullen una gran varietat d’espècies animals –fins a 29 de peixos autòctons i més de 30 d’introduïdes–, que prosperen als diferents hàbitats marins.
Els animals que pots trobar en els diferents punts de ‘snorkel’ o busseig van des del cavallet de mar (una espècie molt rara de veure degut, sobretot, a la diminuta mida) als taurons tintoreres o taurons blaus, passant per tota mena de peixos comuns.
Aquests són alguns dels animals marins més fàcils d’albirar quan es busseja o es fa ‘snorkel’ al litoral català:
Posidònia oceànica
Aquesta planta marina és una espècie endèmica del mar Mediterrani essencial per a la salut de l’ecosistema submarí mediterrani. Proporciona refugi i aliment a nombroses espècies, i crea hàbitats complexos i biodiversos. Es troba principalment en aigües poc profundes i en fons sorrencs o rocosos.
Peixos de colors
Els vibrants peixos de colors, com l’emperador i el tres cues, són comuns a les aigües poc profundes i rocoses, i afegeixen un toc de color al paisatge submarí. L’emperador, conegut també com a ‘raor’, ‘llorito’ i ‘rasor’, és una espècie molt apreciada a les cuines de les illes Balears, on s’ha arribat a vendre a 100 euros el quilo. Habita en fons de sorra d’aigües càlides i temperades del Mediterrani i l’Atlàntic, i a Catalunya es pesca al Maresme (Barcelona).
Morenes
Aquests peculiars i serpentiformes animals habiten entre les esquerdes de les roques. Són peixos carnívors allargats i pràcticament cecs, però tenen un desenvolupadíssim sentit de l’olfacte que els converteix en grans caçadors. Es caracteritzen per estar contínuament boquejant mentre s’amaguen a les roques a l’espera d’un exemplar incaut que passi per allà.
Cap-roig
També conegut com a ‘peix escorpí’, ‘escórpora’, ‘escorpena’, ‘escorpí vermell’ i fins i tot gallineta, és un peix de roca de color vermell intens que aconsegueix camuflar-se perfectament amb l’entorn rocós. A Catalunya el pots trobar a la Costa Brava i al Cap de Creus, en aigües més fredes.
Estrelles i garotes
Tant les estrelles com les garotes són animals invertebrats que es poden trobar en substrats rocosos. Les estrelles de mar, de mides i colors diferents, afegeixen un toc de bellesa i textura al fons marí. Algunes espècies són depredadores, mentre que d’altres s’alimenten de matèria orgànica al llit marí. Les garotes, per la seva banda, s’alimenten d’algues i matèria orgànica. Les espines són un mecanisme de defensa important.
Pops
Els pops són mestres del camuflatge i la intel·ligència. Són animals capaços d’aprendre ràpidament, de processar informació, de memoritzar-la i d’aplicar-la en funció de les necessitats. Les seves formes canviants i la seva habilitat d’adaptar-se a l’entorn els converteixen en fascinants companys de busseig.
Crancs
Des de petits crancs ermitans fins a crancs aranya de potes llargues, aquestes criatures sovint s’amaguen en esquerdes i fissures de les roques, a l’espera de la pròxima marea.
Dofins
Tot i que no és gaire comú, en algunes ocasions afortunades els bussejadors i ‘snorkelers’ poden ser rebuts per grups de dofins juganers que neden al llarg de la costa. No obstant, no s’hi solen quedar gaire temps i se solen mantenir a una distància prudencial.
Meduses
Són una part important de l’ecosistema marí perquè mantenen l’equilibri entre les espècies. Malgrat això, solen ser urticants, de manera que la seva presència no és ben rebuda pels bussejadors i ‘snorkelers’. Els seus cossos translúcids surant a l’aigua afegeixen una dimensió etèria a l’entorn submarí. Una de les que últimament proliferen a Catalunya i les Balears és l’’Aequorea forskalea’, una medusa transparent amb forma de plat d’uns 30 centímetres amb patrons negres reconeixibles. La part bona és que aquest exemplar en qüestió no produeix picades.
Sards i oblades
Són peixos de cos allargat i colors platejats comuns a les aigües poc profundes i que s’assemblen en forma a l’orada. S’alimenten d’algues i de petits invertebrats o de les restes de petites embarcacions ancorades a la costa.
Sípies i calamars
De moviments gràcils i elegants, tenen l’atractiu que canvien de color per adaptar-se al fons, com camaleons marins. Això fa que veure’ls en moviment i sobre superfícies cromàticament diferents es converteixi en tot un espectacle.
Anemones de mar i gorgònies
Parent pròxim del corall i la medusa, l’anemone és un ésser que sembla una planta però que, en realitat, és un animal invertebrat sedentari que passa la major part del temps fixat a les roques del fons marí i en esculls de corall, esperant que algun minúscul peix passi prou a prop per capturar-lo amb els seus tentacles verinosos. Amb tot, també proporcionen refugi i aliment a moltes altres espècies de peixos, els anomenats ‘peixos anemone’. Ells acosten aliment a les anemones i les netegen, mentre que elles els donen un refugi, ja que aquests peixos desenvolupen amb el pas del temps una immunitat contra el verí. En la mateixa línia, les gorgònies són animals que formen estructures semblants a ventalls i aporten un toc de color als fons marins.
També és possible trobar-hi, tot i que de manera menys comuna, peixos lluna –enormes criatures que neden en aigües més profundes–, tortugues –sobretot, les de l’espècie ‘Caretta caretta’, més conegudes com a ‘tortugues careta’– i els cavallets de mar, unes criatures que són molt difícils de veure en el seu hàbitat natural per la seva habilitat per camuflar-se i la seva mida petita.
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