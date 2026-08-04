"¿Com hem de fer radiografies a 7.000 menors?
El president del sindicat mèdic de la ciutat autònoma, Enrique Roviralta, assenyala que la situació sanitària ha millorat, però no ha recuperat la normalitat. El personal s’hi va bolcar amb "una capacitat gairebé sobrehumana".
Nieves Salinas
"¿Com hem de fer 7.000 radiografies per certificar l’edat dels menors?". La pregunta la llança Enrique Roviralta, president del Sindicat Mèdic de Ceuta, en al·lusió als milers de menors que haurien entrat a la ciutat autònoma a finals de la setmana passada des del Marroc. S’estima que fins a 7.000 infants i adolescents van accedir a la ciutat els primers dies i, en molts casos, s’hi han quedat o intenten accedir a centres d’acollida saturats."¿Com farem 7.000 radiografies per certificar l’edat dels menors?". La pregunta la llança Enrique Roviralta, president del Sindicat Mèdic de Ceuta, en al·lusió als milers de menors que haurien entrat a la ciutat autònoma a finals de la setmana passada procedents del Marroc –s’estima que fins a 7.000 nens i adolescents van accedir a la ciutat els primers dies– i que, en molts casos, s’han quedat a la ciutat o intenten accedir a centres d’acollida saturats.
El conseller de Presidència i Governació de Ceuta, Alberto Gaitán, xifrava ahir en 862 els menors migrants acollits, cosa que suposa una "sobreocupació del 2.872%", quatre dies després de l’entrada massiva de migrants.El conseller de Presidència i Governació de Ceuta, Alberto Gaitán, xifrava aquest dilluns en un total de 862 els menors migrants acollits, cosa que suposa una "sobreocupació del 2.872%", quatre dies després de l’entrada massiva de migrants des del Marroc.
Conèixer l’edat dels joves que aquests dies són a la ciutat és una tasca impossible per als sanitaris, hi insisteix Roviralta. El protocol estableix que l’avaluació comença amb una exploració visual a la qual es poden sumar proves radiològiques per determinar el grau de maduració òssia i dental. El més habitual és fer primer una radiografia del carp esquerre del canell i, després, una ortopantomografia; és a dir, una radiografia del tercer molar o queixal del seny.Conèixer l’edat dels joves que aquests dies es troben a la ciutat és una tasca impossible per als sanitaris, insisteix Roviralta. El protocol estableix que l’avaluació comença amb una exploració visual a la qual es poden sumar diferents proves radiològiques per determinar el grau de maduració òssia i dental. L’habitual és fer primer una radiografia del carp esquerre del canell i, després, una ortopantomografia; és a dir, una radiografia del tercer molar o queixal del seny. El mateix dia de l’entrada massiva de migrants, dijous passat, el sindicat demanava auxili i reforçar d’urgència els recursos de l’Àrea Sanitària dotant de més professionals, precisament, els serveis d’Urgències i Radiologia.El mateix dia de l’entrada massiva de migrants, dijous passat, el sindicat demanava auxili i reforçar d’urgència els recursos de l’Àrea Sanitària dotant de més professionals, precisament, els els serveis d’Urgències o Radiologia.
Mentre Ceuta recupera una certa rutina, els metges insisteixen que no passa el mateix amb la situació sanitària que s’hi viu. "La situació ha millorat, però no hi ha normalitat", assenyala Roviralta. L’INGESA, organisme dependent del Ministeri de Sanitat, negava el cap de setmana passat que, malgrat la situació crítica viscuda, s’haguessin produït en cap moment situacions de col·lapse en la sanitat ceutina.Mentre Ceuta recupera una certa rutina, els metges insisteixen que no passa el mateix amb la situació sanitària que es viu. "La situació ha millorat, però no hi ha normalitat", assenyala Roviralta. L’INGESA, organisme dependent del Ministeri de Sanitat, negava aquest mateix cap de setmana que, malgrat la situació crítica viscuda, s’haguessin produït en cap moment situacions de col·lapse en la sanitat ceutina.
"Les afirmacions efectuades no tenen fonament en les dades objectives d’activitat, que reflecteixen un funcionament ordenat i ajustat als protocols establerts", apuntava el Ministeri."Les afirmacions abocades no tenen fonament en les dades objectives d’activitat, que reflecteixen un funcionament ordenat i ajustat als protocols establerts", apuntava el Ministeri. Roviralta discrepa rotundament de la versió ministerial. "No hi ha hagut cap control de la situació. El Ministeri de Sanitat s’hauria d’haver coordinat amb Defensa i haver activat la intervenció de l’Estat. Durant 48 hores, això semblava una ciutat sense llei. Només la vocació i el sacrifici de metges, infermeres i la resta de personal sanitari i no sanitari ha tirat endavant la situació", afirma.Roviralta, no obstant, discrepa rotundament de la versió ministerial. "No hi ha hagut cap control de la situació. El Ministeri de Sanitat s’hauria d’haver coordinat amb Defensa i haver activat la intervenció de l’Estat. Durant 48 hores, això semblava una ciutat sense llei. Només la vocació i el sacrifici de metges, infermeres i la resta de personal sanitari i no sanitari ha tirat endavant la situació", afirma el president del sindicat mèdic.
"La gent doblava torns"
Roviralta explica que, durant les jornades més crítiques de la crisi, les assistències sanitàries es van multiplicar per 10. "La gent doblava torns. L’únic que van fer (Sanitat) va ser suspendre permisos. Tampoc va caler, perquè fins i tot gent que estava de vacances es va reincorporar".Roviralta explica que, durant les jornades més crítiques de la crisi migratòria viscuda a la ciutat, les assistències sanitàries es van multiplicar per 10. "La gent doblava torns. L’únic que van fer (Sanitat) va ser suspendre permisos. Tampoc va fer falta, perquè fins i tot gent que estava de vacances es va reincorporar".
Roviralta insisteix que l’emergència sanitària desencadenada per l’arribada massiva de migrants es va resoldre per la "capacitat gairebé sobrehumana del personal mèdic i el de la resta de categories". Sense dormir, atenent totes les especialitats. Alguns sortien plorant, impotents, amb frustració i crisis emocionals. Ho descriu Roviralta, que mostra la seva "indignació" per la situació extrema que han viscut els professionals dels centres de salut i l’Hospital Universitari de Ceuta.Roviralta insisteix que l’emergència sanitària desencadenada per l’arribada massiva de migrants es va resoldre per la "capacitat gairebé sobrehumana del personal mèdic i el de la resta de categories. Sense dormir, atenent, totes les especialitats. Alguns sortien plorant, impotents, amb frustració i crisis emocionals", descriu Roviralta, que mostra la seva "indignació" per la situació extrema que han viscut els professionals dels centres de salut i l’Hospital Universitari de Ceuta.
En la mateixa línia, a finals de la setmana passada es pronunciava el Sindicat d’Infermeria SATSE de Ceuta, que denunciava "la insostenible pressió que recau sobre els professionals d’infermeria, fisioteràpia i llevadores" davant la crisi migratòria. SATSE criticava "la manca de recursos, la precarietat dels contractes, la mala gestió i la fuga de talent" que han deixat "una plantilla exhausta davant l’emergència".En la mateixa línia, a finals de la setmana passada es pronunciava el Sindicat d’Infermeria SATSE de Ceuta, que denunciava "la insostenible pressió que recau sobre els professionals d’infermeria, fisioteràpia i llevadores" davant la crisi migratòria. SATSE criticava "la falta de recursos, la precarietat dels contractes, la mala gestió i la fuga de talent" que han deixat "una plantilla exhausta davant l’emergència que està patint Ceuta, ciutat que a més no té el reconeixement real de Zona de Difícil Desempeño".
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