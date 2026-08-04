60.000 migrants
ERC, Junts i el PNB assenyalen el Marroc, mentre que EH Bildu opta pel silenci davant la crisi migratòria
Els postconvergents demanen recuperar la delegació de competències en migració Catalunya i els jeltzales reclamen una política migratòria «integral»
Miguel Ángel Rodríguez
L’arribada de més de 60.000 persones a Ceuta la setmana passada, esquivant per mar i per terra la frontera amb el Marroc, s’ha convertit en la crisi migratòria més gran de la història recent d’Espanya, però també política, amb els partits de l’oposició carregant contra un Govern sumit en tensions internes per qui va ser responsable d’aquest episodi. Enmig d’aquest escenari, els partits que donen suport al Govern (alguns amb més reticències que d’altres) s’han dividit entre els que critiquen l’actuació de Pedro Sánchez i assenyalen la responsabilitat del Marroc, com ERC, Junts, el PNB o Podemos, i els que han optat per mantenir un silenci total, com EH Bildu.
Amb les imatges de divendres passat, que mostraven milers de migrants entrant nedant a la platja ceutina d’El Tarajal, alguns dels aliats del Govern van començar a alçar la veu, exigint un tracte just per a tots els migrants i apel·lant als drets de totes les persones. Els republicans catalans han sigut dels més combatius, almenys dialècticament. Aquest dilluns, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, deixava clara la seva posició: «El que ha passat a Ceuta és una tragèdia humanitària» i assenyalava com a responsable el Marroc.
En una entrevista concedida a Europa Press, Junqueras va apuntar que no es pot ser «insensible» a les prop de 90 morts que s’han produït i criticava la resposta del Govern. D’una banda, es va qüestionar per què no s’havia posat la barrera de boies anteriorment si «és tan eficaç». De l’altra, va denunciar que el Marroc «va utilitzar els migrants per fer pressió «a Espanya, però que aquesta és la conseqüència de «delegar les polítiques migratòries a tercers països».
ERC, igual com Podemos i els mateixos partits que conformen Sumar, formació que és dins del mateix Govern, han denunciat al llarg del cap de setmana que l’allau de persones de divendres passat és fruit d’un complot entre el Marroc, els Estats Units i Israel. El mateix líder d’IU, Antonio Maillo, va reclamar aquest dilluns al Govern que cridés a consultes l’ambaixadora del Marroc a Espanya. En els primers dies, Podemos també ha estat entre els més contundents a l’hora de criticar el país veí i les relacions que manté l’Executiu.
La delegació de competències
En una posició una mica diferent s’ha ubicat Junts, formació que nega ser sòcia del Govern, però que continua sostenint la legislatura. «Els catalans no podem pagar també aquesta factura», va asseverar el mateix divendres l’expresident Carles Puigdemont sobre l’«impacte» de la crisi de Ceuta. I aquest dilluns, els postconvergents van registrar al Congrés una bateria de preguntes en què qüestionen el Govern per la seva relació amb el Marroc, per si va demanar la cooperació de la UE i de Frontex i per les reformes legals que preveu impulsar després de la sentència del Tribunal Suprem que va deixar sense efecte les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant.
No obstant, el gest més rellevant dels postconvergents va ser aprofitar la crisi migratòria per recuperar una de les exigències que ha estructurat part de la seva acció al Congrés durant els últims anys: la delegació de les competències en immigració a Catalunya. Puigdemont va recordar que va ser el PP, Vox i Podemos els que van tombar aquesta iniciativa que ara prova de reviure.
«Gravetat extraordinària»
Davant el posicionament d’ERC i de Junts hi ha el silenci públic d’EH Bildu i del PNB. Després de la crisi viscuda, els dirigents del partit d’Aitor Esteban han evitat referir-se a aquesta qüestió. No obstant, fonts de la formació jeltzale admeten la «gravetat extraordinària» de l’ocorregut i asseguren que és «evident que aquesta crisi té una dimensió política pel paper del Marroc» i els «indicis i antecedents» que obliguen a analitzar una possible «instrumentalització de la migració». Tanmateix, les mateixes fonts reclamen més informació al Govern per analitzar la situació i li demanen que deixi de posar «pedaços». «És necessària una política migratòria integral», asseveren, que compti amb la Unió Europea i les comunitats autònomes.
Els que no es pronuncien són els dirigents d’EH Bildu. Fonts de la formació abertzale expliquen que fixaran posició «més endavant». Només el diputat Jon Iñárritu, que ha compartit algunes notícies sobre el succeït, ha mostrat la seva indignació perquè ningú del Govern compareixerà immediatament al Congrés davant de l’«entrada massiva de persones a Ceuta, emparada i tolerada per un Estat ‘amic’».
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