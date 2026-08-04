Junts recupera família política europea a l’entrar al Partit Demòcrata
Carlota Camps
Junts per Catalunya es va incorporar ahir al Partit Demòcrata Europeu (PDE/EDP), formació de la qual també forma part el PNB i que està integrada en el grup liberal del Parlament Europeu, Renew. D’aquesta manera, els postconvergents recuperen una família política europea després de quedar-se sense el 2018, arran del procés. Convergència i Unió estava integrada en la família dels liberals europeus, però, després del referèndum de l’1-O del 2017, la pressió de Ciutadans –aleshores també integrat en el grup Renew– va acabar provocant la seva expulsió.
"Quan tot semblava perdut en la llarga nit del franquisme, Catalunya mirava al nord per trobar la llibertat que Europa havia conquerit al derrotar el nazisme. El nostre futur està en una Europa que es reconegui en la diversitat dels seus pobles i nacions, llengües i cultures. Treballarem braç a braç amb els nostres companys de Democrats per fer-ho possible", va afirmar Carles Puigdemont a través de les xarxes socials.
L’adhesió de Junts a aquesta formació europea arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va avalar la llei d’amnistia. El PDE és favorable a l’extinció dels delictes relacionats amb el procés "d’acord amb els principis de l’Estat de dret i les obligacions derivades de l’ordenament jurídic europeu".
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