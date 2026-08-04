L’Estat demanarà "més compromís" a Europa davant la immigració irregular
Marlaska explicarà en la reunió de ministres d’Interior com es va resoldre la crisi de Ceuta «en 24 hores» i reclamarà més «solidaritat» / El dirigent no veu necessari endurir el marc legal
Luis Ángel Sanz
Espanya demanarà avui en el Consell Extraordinari d’Interior de la Unió Europea "més compromís" i "solidaritat" en la lluita contra la immigració irregular després de l’entrada massiva a Ceuta de més de 50.000 persones que van anar sortint les hores següents després que la ciutat fos blindada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’Exèrcit. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, resumirà la crisi als seus homòlegs europeus i al comissari d’Interior europeu, i els relatarà que "Espanya l’ha pogut resoldre en 24 hores" i sense que passés ni un sol immigrant irregular a la Península, destaquen fonts del ministeri.
El ministre remarcarà que "no es pot dubtar del compromís d’Espanya" amb les seves obligacions en aquesta matèria i demanarà "respecte" a la posició espanyola després de les reaccions negatives de diversos governs europeus que han atacat les polítiques de l’Executiu, en especial des dels governs d’Itàlia i els Països Baixos.
De fet, la reunió d’avui la va sol·licitar Espanya perquè, després de l’esclat de la crisi migratòria, es va desencadenar una crisi diplomàtica. El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, va convocar l’ambaixador d’Itàlia a Madrid en senyal de protesta per la reacció del seu Govern, que va anunciar que demanaria la suspensió del tractat de Schengen per a Espanya. Malgrat aquestes manifestacions i com va recordar el mateix Marlaska dissabte en roda de premsa, Ceuta i Melilla "no són a Schengen". Així que va atribuir aquestes crítiques a "ignorància o mala fe, i totes dues coses són igual de condemnables", va dir.
Carta de Meloni a Sánchez
Aquestes reaccions van enfurismar el Govern. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va mitigar ahir en part aquest enuig en una carta adreçada a Pedro Sánchez. En la missiva, va felicitar el president del Govern per l’actuació d’Espanya per resoldre la crisi. A la reunió per videoconferència d’avui, Marlaska explicarà a la resta de responsables de la UE com "s’ha cooperat de manera eficaç amb el Marroc" per resoldre aquesta situació i per "recuperar la normalitat en poc temps". A més, "donarà resposta a les acusacions que es van fer" reclamant "la mateixa solidaritat que Espanya ha prestat en altres ocasions", expliquen des del Ministeri de l’Interior a aquest diari.
Marlaska no reclamarà canvis en el marc legal comunitari o en el Pacte Migratori Europeu perquè el seu departament considera que les normes actuals són "suficients" per fer front a aquest problema.
La reunió extraordinària de ministres de l’Interior serà telemàtica i començarà a les deu del matí. Hi assistiran països que formen part de la zona Schengen, però no de la UE, com Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. També hi participaran el servei diplomàtic de la UE, l’agència de control de fronteres Frontex, l’agència europea d’asil i l’Europol. Ahir, els ambaixadors dels països europeus es van citar per preparar la reunió i el to ja havia canviat notablement des del cap de setmana. Després que Espanya informés que la majoria de les persones que van creuar la frontera nedant van tornar a territori marroquí, les cancelleries europees van suavitzar la seva posició, després de l’alarmant reacció inicial.
Des del Govern van explicar que Grande-Marlaska defensarà que "Espanya practica una política migratòria responsable amb les seves obligacions i solidària amb la resta d’estats membres". Demanarà als seus homòlegs "més responsabilitat i compromís" davant la immigració i "solidaritat" amb els estats que la pateixin.
El ministre de l’Interior detallarà l’evolució positiva de les dades d’immigració irregular a Espanya els últims anys. Les sortides des dels països d’origen s’han reduït en més d’un 40% després de la posada en marxa de polítiques de cooperació amb aquests estats, especialment Mauritània, el Senegal, Gàmbia i el Marroc. A més, entre el 2021 i el 2026, les entrades irregulars a Espanya han sigut la meitat de les que pateix Itàlia i inferiors a les de Grècia. Segons la UE i Frontex, Espanya té "la segona frontera més segura" de tots els països que limiten amb el Mediterrani.
Caiguda de les entrades
Aquest any, fins al 16 de juliol, l’entrada de migrants irregulars s’ha reduït un 25% respecte al mateix període del 2025. A les Canàries, les arribades irregulars baixen un 60%. "Tot això és fruit d’una política migratòria preventiva, no curtterminista, que ofereix resultats estables i sòlids", insisteixen des d’Interior.
Grande-Marlaska va mostrar la seva confiança que també es reconduiran els increments a Ceuta i Melilla i que Espanya podrà fer front a qualsevol crisi, "a les quals estan exposats tots els països de primera entrada de la Unió Europea", aclareixen des del Govern.
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