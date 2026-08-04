Dictamen consultiu
Junts i PP insten el Govern a retirar la llei contra la compra especulativa després del rebuig del Consell de Garanties Estatutàries
Els Comuns avisen que continuaran explorant «els marges legals» per evitar que l’habitatge sigui un «actiu financer»
El Consell de Garanties Estatutàries veu inconstitucional la llei que limita la compra especulativa d’habitatge
Carlota Camps
Junts i PP han celebrat aquest dimarts que el Consell de Garanties Estatutàries els hagi donat la raó al concloure que lallei contra la compra especulativa d’habitatgeés inconstitucional i vulnera el dret a la propietat. «Això no és política d'habitatge. És un atac als drets de la ciutadania disfressat de progressisme», ha denunciat la diputada postconvergent Judith Toronjo, que ha reclamat la retirada de la llei i apostar per ampliar el parc públic i privat d’habitatge, com també mesures fiscals «per alleujar les butxaques de les classes mitjanes i treballadores».
«Aquesta llei torna a demostrar que el PSC ha assumit plenament les receptes dels Comuns en matèria d’habitatge. Més intervencionisme, més restriccions i més inseguretat jurídica. I mentrestant, continuem sense afrontar el problema real», ha denunciat Toronjo, mentre ha assenyalat que la norma «ignora» els Ajuntaments i genera «greus problemes competencials».
Per la seva banda, la portaveu del PP, Lorena Roldán, ha afirmat que el dictamen del CGE «desmunta de dalt a baix» la llei i ha avisat el Govern i els Comuns que si persisteixen en la seva tramitació presentaran una denúncia davant el Tribunal Constitucional. «Ha quedat demostrat que la llei és un nyap que va néixer vulnerant drets fonamentals, envaint competències i atacant principis bàsics de l’estat de dret», ha denunciat la didirgent popular a través d’un comunicat.
A més, ha aprofitat per acusar Comuns i Govern d’«haver pretès disfressar d’urbanisme el que en realitat era comunisme pur i dur». «És una norma que ni en la forma ni en el fons resisteixen la mínima anàlisi jurídica. És una llei confiscatòria, que genera inseguretat i espanta la inversió», ha rematat.
Els Comuns insisteixen
Els Comuns, per la seva banda, han rebutjat les conclusions del CGE i han avisat que continuaran explorant «els marges legals» perquè l’habitatge sigui un «dret» i no «un actiu financer». «Hem d’estudiar en profunditat el dictamen i parlar-ho amb els experts que han avalat la proposta, però no compartim les anàlisis del CGE sobre el projecte de llei, ja que creiem que no s’ha entès que no limitem l’adquisició sinó el destí de l’habitatge», ha avisat la líder de la formació, Jéssica Albiach, en un missatge a les xarxes socials.
Tot això després que el CGE, l’òrgan que vetlla per la legalitat de les lleis del Parlament i del Govern, hagi conclòs que la norma que prepara la Cambra catalana incompleix diversos articles de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Concretament, el dictamen emès aquest dimarts assenyala que la llei vulnera el dret a la propietat i a l’herència (article 33 de la Constitució) i el dret a la llibertat d’empresa (article 38).
També considera que envaeix competències estatals en matèria d’obligacions contractuals (l’article 149) i incompleix l’Estatut en matèria de dret civil (article 129). Aquestes conclusions no són vinculants, per la qual cosa els grups impulsors podrien continuar amb la tramitació. Tanmateix, han estat adoptades per unanimitat de tots els seus membres, fet que en reforça el valor.
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