Crisi migratòria
Marlaska recalca que no hi va haver cap avís del CNI i assegura que la UE reconeix «l’extraordinari treball d’Espanya a Ceuta»
El ministre assegura que 70.000 dels 72.000 immigrants que van travessar la frontera han tornat al Marroc
Assegura que el titular d’Interior italià ha reconegut el treball d’Espanya i que tampoc ha fet retrets en la reunió
Última hora de Ceuta i Melilla
Luis Ángel Sanz
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistit que no hi va haver «cap informe», ni «cap avís» dels serveis secrets alertant que a Ceuta podia passar el que va passar la setmana passada o que pogués produir-se una crisi com la del 2021. Al terme del consell extraordinari de ministres de l’Interior de la Unió Europea, Marlaska s’ha mostrat «molt satisfet» perquè «tots» han reconegut «l’extraordinari treball d’Espanya en una crisi d’aquesta magnitud».
Marlaska ha actualitzat les xifres oficials de l’entrada massiva de la setmana passada i ha assegurat que van entrar a Ceuta 72.000 persones de forma irregular. D’aquestes. haurien tornat al Marroc unes 70.000, segons els seus càlculs.
El ministre ha explicat que ha detallat als seus homòlegs europeus com Espanya ha reconduït una crisi de proporcions alarmants en poc més de 24 hores. I també els ha garantit que «l’espai Schengen mai ha estat en risc» perquè tots els ciutadans que passen de Ceuta a la Península han de passar un control especial que existeix des del 1991.
La reunió de ministres de l’Interior es produeix pocs dies després que els 22 estats de la UE es manifestessin de forma molt crítica amb Espanya en una carta pública. Avui, però, i segons la versió de Marlaska, no han aflorat aquestes crítiques, ni tan sols per part del ministre de l’Interior d’Itàlia. El to de la reunió, ha asseverat, ha sigut «absolutament constructiu» per part de tots.
Preguntat expressament pel titular d’Interior italià, el ministre espanyol ha dit que Itàlia «ha recapitulat després de fer una anàlisi» de l’actuació del Govern espanyol». «El ministre italià ha manifestat el reconeixement al treball portat a terme per Espanya i ha reconegut la nostra solidaritat quan hi ha hagut entrades importants a Lampedusa». Pel que fa als controls especials als viatgers procedents d’Espanya, el ministre italià no s’hi ha pronunciat, però Marlaska ha assegurat que espera «que aquests controls s’aixequin en el termini més breu possible».
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