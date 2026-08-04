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Melilla denuncia la desatenció del Govern i una "resposta tardana"

El president de la ciutat autònoma exigeix recuperar una franja neutral de 500 metres a la frontera amb el regne alauita

Melilla denuncia la desatenció del Govern i una «resposta tardana»

Melilla denuncia la desatenció del Govern i una «resposta tardana» / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La situació que ha viscut Melilla els últims dies no ha tingut "res a veure" amb la que ha patit Ceuta. Ho va admetre ahir el mateix president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, tot i que això no va evitar que critiqués el "fracàs total" de l’Executiu i la "resposta tardana i dolenta" que ha donat a la crisi migratòria. En aquest sentit, també va denunciar l’abandonament que pateix la seva ciutat per part del Govern de Pedro Sánchez, amb què amb prou feines manté contacte, i va exigir que es recuperi una franja neutral de 500 metres a la frontera amb el Marroc per facilitar les tasques de seguretat.

"Ha sigut el despropòsit més gran que s’ha pogut donar a Espanya en tota la democràcia, tret d’ETA. Ha posat en solfa el que és la nació espanyola, la sobirania d’Espanya, i la vida, hisenda i benestar de 85.000 espanyols que són a Ceuta", va asseverar sobre el que ha passat, una cosa que Melilla ha evitat, tot i que, segons les dades de la Delegació del Govern, haurien sigut diversos centenars els migrants que han aconseguit entrar en territori de Melilla els últims dies saltant la tanca. Tot i aquesta situació, va assegurar que ningú del Govern s’ha posat en contacte amb ell des de fa més d’un any, quan el va trucar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, per parlar sobre l’obertura de la frontera. Els últims dies, va dir, l’han trucat el rei Felip VI, amb qui va mantenir una "conversa interessant i llarga"; el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No se n’assabenten o no se’n volen assabentar, això és deixadesa", ha denunciat.

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"És moment de desempolsar la famosa zona neutral, aquella zona de 500 metres que separava els dos estats i que el Marroc se la va anar menjant a poc a poc fins a enganxar-se a la frontera de Melilla i Ceuta", va reclamar Imbroda.

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